L’intervention militaire au Venezuela serait «imminente»

BEYROUTH, LIBAN, 23h30 – Un groupe de médias vénézuélien a affirmé vendredi que l’intervention militaire au Venezuela est « imminente ».

Citant des « sources fiables », Noticias Venezuela a affirmé que l’intervention militaire était imminente au Venezuela, ajoutant que l’opération durera aussi longtemps que leur résistance sera présente.

Le groupe de médias vénézuélien n’a pas précisé qui sont leurs sources, ni quelles forces étrangères seraient chargées de l’intervention présumée.

Toutefois, au cours des 72 dernières heures, l’administration du président américain Donald Trump a déclaré à maintes reprises qu’il n’avait pas exclu l’intervention militaire au Venezuela.

Vendredi, Trump a tenu une conférence téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine pour discuter des événements au Venezuela.

« J’ai eu une longue et très bonne conversation avec le président russe Poutine. Comme je l’ai toujours dit, bien avant le début de la chasse aux sorcières, s’entendre avec la Russie, la Chine et tout le monde est une bonne chose, pas une mauvaise chose… ». Trump tweeté.

Nous avons discuté du commerce, du Venezuela, de l’Ukraine, de la Corée du Nord, de la maîtrise des armements nucléaires et même du « canular russe », a-t-il ajouté. Une discussion très productive ! »

mobile.almasdarnews.com

Adaptation Yandex

Had a long and very good conversation with President Putin of Russia. As I have always said, long before the Witch Hunt started, getting along with Russia, China, and everyone is a good thing, not a bad thing….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 mai 2019