Direct, Acte 25, Gilets Jaunes, Violences policières : Castaner, ministre de fake news!

Trois jours après les manifestations du 1er Mai, les Gilets jaunes se sont de nouveau donné rendez-vous dans différentes villes de France pour le 25e samedi consécutif de mobilisation. francais.rt.com

Selon Franceinfo, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert trois enquêtes, après la saisine du préfet de police de Paris Didier Lallement, concernant des soupçons de violences policières survenues le 1er Mai. francais.rt.com

Depuis son arrivée au pouvoir en 2017, l’entourage d’Emmanuel Macron a été plusieurs fois montré du doigt pour diffusion de fausses nouvelles, comme dernièrement avec l’intrusion dans les locaux de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Petit florilège.

Emmanuel Macron a fait de la guerre contre les fausses informations un véritable cheval de bataille. Le gouvernement a même fait voter en décembre 2018 une loi relative à la manipulation de l’information. Or, depuis sa prise de fonction, le président de la République et ses ministres les ont accumulées. Retour sur les cinq plus grosses fake news véhiculées par le pouvoir exécutif. francais.rt.com

Marseille : « un des gangs de narco-banditisme les plus importants de France » démantelé, annonce Castaner https://t.co/T3GrLE1QZq

Il faut aller au bout du mensonge d’Etat : les manifestants se sont réfugiés dans l’enceinte de l’hôpital, certains ont été matraqués gratuitement, d’autres sommés de s’allonger sur le sol, et 34 mis illégalement en garde à vue plus de 24h … Voilà la vérité. #CastanerDemission — François Boulo (@BouloGiletJaune) 3 mai 2019

⚡️#Tarbes [65] – #Acte25⚡️

Les Gilets Jaunes sont également mobilisés à Tarbes ce samedi matin pour l’Acte XXV. Ils sont plusieurs centaines à défiler à proximité du centre-ville. #GiletsJaunes pic.twitter.com/u1sly42lcy — Gilets Jaunes Paris #Acte25✊ (@GiletsJaunesGo) 4 mai 2019

🔴Départ de l’Acte 25 des Gilets Jaunes de ce samedi 4 mai à Paris. Des Gilets Jaunes actuellement à l’#aéroport de Roissy Charles De Gaulle contre la privatisation d’ADP. Autres manifs prévues dans la capitale vers 13h. #GiletsJaunes #Acte25 #ActeXXV #4mai #YellowVests #Paris pic.twitter.com/9nyI4PrUJK — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 4 mai 2019

12h20 Plusieurs Gilets jaunes mobilisés à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle contre la privatisation d’ADP.

Près de 6 mois après le début du mouvement, les #GiletsJaunes reviennent sur les ronds-points, ici à #Mondeville près de #Caen Le froid, les klaxons, le feu, l’ambiance fait penser au #17Novembre pic.twitter.com/E0hvMlUZ2P — France Bleu Normandie (Calvados, Orne) (@fbleubnormandie) 4 mai 2019

12h30 Les Gilets jaunes de retour sur des ronds-points en Normandie.

Action non violente des militants de la Cop21 qui ont décroché un portrait du chef de l’état dans la mairie de Vouneuil sous Biard. pic.twitter.com/YDPXoevSgp — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) 4 mai 2019

12h50 Des militants de la Cop 21 ont décroché un portrait d’Emmanuel Macron dans la mairie de Vouneuil-sous-Biard (département de la Vienne).

12h50 À Paris, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées près de la Gare du Nord.

13h00 Une centaine de personnes sont rassemblés devant l’hôpital Lariboisière, dans le 10e arrondissement de Paris, selon notre journaliste présente sur place. Des Gilets jaunes interviewés se disent plus motivés que jamais. Ils estiment également subir «une répression totale» et ne comprennent pas les justifications du gouvernement quant aux évènements survenus à la Pitié-Salpêtrière le 1er Mai.

🔴Début de la manifestation déclarée à Paris des Gilets Jaunes au départ de l’Hôpital Lariboisière. ➡️Parcours: Hôpital Lariboisière > Hôpital St. Louis > Hôpital Tenon > Hôpital St. Antoine > Nation#GiletsJaunes #Acte25 #ActeXXV #4mai #YellowVests #Paris pic.twitter.com/Ar0R85Qc3o — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 4 mai 2019

13h20 Le cortège de Gilets jaunes s’élance depuis l’hôpital Lariboisière, situé à proximité de la Gare du Nord. Cette manifestation est l’une des trois autorisées ce jour dans la capitale.

14h00 À Paris, le cortège chante «tout le monde déteste Castaner».

« Même si Macron ne veut pas, nous, on est là ! » chantent les manifestants #giletsjaunes à La Roche-sur-Yon #Vendée #ActeXXV pic.twitter.com/k6Op962ur4 — Céline Bardy (@celinebardy) 4 mai 2019

#GiletsJaunes à #Rouen : les gilets jaunes accueillent la police en chanson ! pic.twitter.com/qZegUwIco2 — Rouen dans la rue (@Rouendanslarue) 4 mai 2019

14h00 «Même si Macron ne veut pas, nous, on est là!», chantent des manifestants à Rouen et à La Roche-sur-Yon .

14h25 À Paris, les Gilets jaunes réclament la démission de Christophe Castaner et dénoncent des «mensonges» du ministre de l’Intérieur suite à l’intrusion de manifestants à l’hôpital Pitié-Salpêtrière le 1er mai.

14h35 Le cortège toulousain s’est mis en marche depuis la station Jean-Jaurès.

14h35 Une vingtaine de Gilets jaunes manifestent à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle contre la privatisation d’ADP.

14h40 A Toulouse, les Gilets jaunes entonnent des chants hostiles à Christophe Castaner après ses propos sur l’incident survenu à la Pitié-Salpêtrière le 1er mai.

14h50 Plusieurs centaines de Gilets jaunes manifestent dans le calme à Toulouse.

Premier jet de lacrymo rue Haxo à La Roche-sur-Yon. Le cortège des #GiletsJaunes recule #Vendée #ActeXXV pic.twitter.com/w0J1bp72lE — Céline Bardy (@celinebardy) 4 mai 2019

15h05 Premiers jets de lacrymogènes à La Roche-sur-Yon.

À La Roche-sur-Yon, en Vendée, le cortège des Gilets jaunes a pénétré dans le périmètre interdit aux manifestations par la préfecture, signale une journaliste d’Ouest-France. Elle fait état de premiers jets de lacrymogènes.

Les premières lacrymos sont lancées à La Roche-sur-Yon rue Haxo #Vendée #ActeXXV pic.twitter.com/x9sB5Y7G2G — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) 4 mai 2019

15h15 Du gaz lacrymogène est employé à La Roche-sur-Yon, où des manifestants se sont rassemblés, bravant l’interdiction de manifester prononcée par les autorités.

#Montpellier #Giletsjaunes le cortège proche du millier de personne est passé devant la préfecture sans s’arrêter et descend maintenant le boulevard du jeu de Paume pic.twitter.com/G9gp9wuxRi — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) 4 mai 2019

#Montpellier #Giletsjaunes les manifestants font face aux forces de l’ordre sur le parvis de la gare dans le calme pic.twitter.com/VbeItQXuMX — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) 4 mai 2019

15h15 Près d’un millier de Gilets jaunes mobilisés à Montpellier. Aucun incident n’est à déclarer à cette heure.

15h30 La mobilisation se poursuit à Toulouse, où les Gilets jaunes ont répondu présent.

15h50 Un autocollant «Oui au RIC» est collé dans le dos d’un gendarme, très probablement à son insu…

15h55 À Paris, les Gilets jaunes escortés de près par la gendarmerie.

15h45 Invité sur le plateau de RT France, l’une des figures des Gilets jaunes François Boulo a déclaré qu’Emmanuel Macron avait fait du «Sarkozy» avec le grand débat national. Selon François Boulot, tout n’a été «que communication» puisque le président avait averti qu’il ne changerait pas de cap politique. «Emmanuel Macron défend les ultras-riches dans ce pays», ajoute-t-il.

16h00 Yannick, Gilet jaune, employé des Aéroports de Paris et co-organisateur d’un rassemblement à Roissy-Charles De Gaulle, explique que cet événement vise à sensibiliser les passagers sur les projets de privatisations du gouvernement. «Je ne vois pas pourquoi Macron veut vendre un bien qui rapporte», argumente-t-il.

Nouveaux jets de lacrymo place Napoléon cette fois #GiletsJaunes La Roche-sur-Yon #Vendée pic.twitter.com/LhKsSh1CQJ — Céline Bardy (@celinebardy) 4 mai 2019

16h05 La situation se tend à La Roche-sur-Yon, où plusieurs lacrymogènes ont été lancés.

16h15 «Il n’y absolument aucun essoufflement, juste certaines personnes qui prennent un peu de repos pour revenir après»

«Beaucoup d’entre nous se reposent après le 1er mai parce que c’était très difficile (…) On va encore avoir une mobilisation mercredi prochain, le samedi d’après, une énorme mobilisation nationale et internationale le 25. Il n’y absolument aucun essoufflement, juste certaines personnes qui prennent un peu de repos pour revenir après. Et il y a aussi des questions d’argent», explique à Sputnik un Gilet jaune venu manifester à Paris.

La tension est retombée rapidement. Un groupe de gilets jaunes est parti en direction du centre commercial des Flâneries à la périphérie de La Roche-sur-Yon, suivis par des camions de gendarmes mobiles #Vendée pic.twitter.com/0HisqWNkkd — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) 4 mai 2019

16h30 France bleu précise que «la tension est retombée rapidement».

17h30 A Toulouse, notre reporter signale des heurts entre les Gilets jaunes et les forces de l’ordre.

17h20 À Paris, les manifestants arrivent place de la Nation

Les forces de l’ordre ont également chargé assez violemment, selon notre journaliste sur place.

Les #GiletsJaunes toujours mobilisés à Paris pour l’#ActeXXV ! Images au cœur du cortège parisien. pic.twitter.com/RSUT51qgA8 — Remy Buisine (@RemyBuisine) 4 mai 2019

17h30 A Paris, le cortège poursuit son trajet.

17h40 A Toulouse, la situation se tend. Des manifestants sont «pris en étau», selon notre reporter.

Peu avant, les manifestants subissaient des tirs de gaz lacrymogènes, les forces de l’ordre tentant de disperser les Gilets jaunes.

18h10 Les charges se poursuivent à Toulouse.

19h35 Gilet jaune : «On n’accuse pas tous les médias, mais surtout les médias mainstream»

