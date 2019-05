Venezuela : Coup d’Etat manqué des US

John Bolton a dirigé le coup d’Etat d’hier, je le dis – Le président du Venezuela, Nicolás Maduro

Venezuela : La tentative de coup d’Etat a été dirigée par les Etats-Unis pour imposer un Gouvernement fantoche

Le président du Venezuela, Nicolás Maduro, a déclaré que le Gouvernement des Etats-Unis (USA) avait dirigé la tentative de coup d’Etat de ce 30 avril et a exigé qu’une enquête soit ouverte sur ce pays : « John Bolton a dirigé le coup d’Etat d’hier, je le dis, » a affirmé le Président.

Il a souligné que cette conspiration a été vaincue parce que la conscience du peuple vénézuélien s’est imposée : « Nous venons de vaincre l’un des complots de la droite, » a-t-il déclaré devant la foule mobilisée pour la Journée des Travailleurs.

Il a affirmé que l’opposition vénézuélienne soutenue par les Etats-Unis n’a jamais compris qu’il existe un peuple majoritaire prêt à défendre le pays et une union civique et militaire inébranlable. Il a rappelé que les tentatives de coup d’État ont commencé dès 2002 avec le président Hugo Chávez et qu’elles ont toujours été vaincues. « Ils n’ont jamais rien pu et ne pourront jamais rien contre nous, en aucune circonstance, » a-t-il assuré.

« Ils ne pourront pas comprendre la volonté absolue de défendre cette Révolution, notre Constitution Bolivarienne , l’indépendance nationale et le droit du peuple à construire son avenir, » a déclaré le chef de l’Etat.

Il a convoqué le Congrès Bolivarien des Peuples pour le 4 et le 5 mai pour entendre ses propositions sur a façon de combattre le blocus financier des Etats-Unis.

Le président Maduro a indiqué que, dans les prochains jours, il montrera les preuves pour que e pays sache qui sont les conspirateurs qui ont perpétré le coup d’État de ce mardi et qu’ainsi, justice soit faite. Et il a insisté sur le fait qu’il y aura des répercussions pour es responsables conformément aux lois de la République.

Il a réaffirmé que le peuple révolutionnaire est capable de vaincre toute tentative de déstabilisation avec vaillance et courage : « Des nerfs d’acier, calme et raison. Mobilisation du peuple, de la femme, de l’homme et du jeune. »

De plus, il a appelé le peuple à descendre dans la rue « si un jour, nous nous réveillons avec l’information qu’un groupe de traîtres envers la Patrie cherche à utiliser ses armes et à s’imposer. »

bolivarinfos.over-blog.com

Source telesurtv.net

Traduction Françoise Lopez pour Bolivar Infos

Venezuela : après le soulèvement manqué, Maduro passe à l’offensive contre les « putschistes »

Le président Nicolas Maduro et l’armée, pilier du pouvoir au Venezuela, sont passés jeudi à l’offensive contre « tous les putschistes », deux jours après une tentative de soulèvement manquée d’un groupe de soldats passé dans le camp de l’opposant Juan Guaido.

« Oui, nous sommes en plein combat, le moral doit être au maximum dans cette lutte pour désarmer tous les traîtres, tous les putschistes », a asséné le chef de l’Etat à 4.500 soldats rassemblés à Caracas dans la cour du Fort Tiuna, la principale caserne du pays, au cours de cette cérémonie radio-télévisée.

« Loyauté toujours, trahison jamais ! », a scandé le président vénézuélien, flanqué de son ministre de la Défense, le général Vladimir Padrino, et de plusieurs autres officiers de haut rang.

Ce discours s’inscrit dans la continuité de la chasse aux « traîtres » que Nicolas Maduro a lancée dès mardi soir, lorsqu’il a affirmé avoir déjoué l' »escarmouche putschiste » entreprise par un groupe de militaires entrés en rébellion pour rejoindre Juan Guaido, reconnu président par intérim par un cinquantaine de pays, dont les Etats-Unis.

Article complet ⏭ afp.com