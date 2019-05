Aujourd’hui, Venezuela. Demain, l’Iran? : Tulsi Gabbard s’en prend à la rhétorique de guerre de Washington

La Russie est à Caracas pour déjouer toute tentative d’invasion directe du pays

Le “Diable” de John Bolton aurait exhorté Trump à entreprendre une intervention militaire au Venezuela

La candidate démocrate Tulsi Gabbard a déclaré dans une vidéo de campagne que les médias ne soutiennent le président américain Donald Trump que lorsqu’il parle d’actions militaires envers d’autres pays.

« Neocons/Neolibs et MSM chantent tous la même chanson : Guerre guerre guerre guerre !!!!! Trump n’est jamais médiatisé positivement à moins qu’il ne menace de faire la guerre ou de mener une action militaire. Aujourd’hui, Venezuela. Demain, l’Iran ? Cuba ? Qui sera le prochain ? Il n’est pas étonnant que la Corée du Nord ne renonce pas à ses armes nucléaires « , peut-on lire dans la légende de la vidéo publiée par Gabbard sur ses médias sociaux.

Gabbard a promis de mettre fin aux « guerres de changement de régime contre-productives et inutiles » et de travailler à mettre fin à ce qu’elle a appelé « la nouvelle guerre froide » à la fin de sa déclaration, demandant un soutien pour réorienter les ressources vers les besoins de politique intérieure.

La vidéo de Gabbard arrive le jour même où le Washington Post a publié un article disant que John Bolton, conseiller américain pour la sécurité nationale, aurait exhorté Trump à entreprendre une intervention militaire à long terme au Venezuela. Les sources du journal ont dit que Trump avait donné à Bolton une grande autorité sur les questions relatives à la crise vénézuélienne.

Les tensions au Venezuela sont vives depuis janvier, lorsque le chef de l’opposition du pays, Juan Guaido, s’est proclamé président par intérim et a été immédiatement soutenu par les États-Unis et leurs alliés. Nicolas Maduro, à son tour, a été soutenu par la Russie et la Chine, entre autres États, en tant que seul président légitime du Venezuela.

Neocons Neolibs MSM [Médias de masse]

Neolibs et Neocons déclarent toutes les options sur la table au Venezuela

Les Etats-Unis ne peuvent pas faire grand-chose contre la Russie dans leur « arrière-cour » – et ils n’ont aucun droit internationalement reconnu de le faire à moins que la Russie ne menace directement les Etats-Unis, ce qui n’est pas le cas (à moins que nous ne considérions l’aide humanitaire aux Vénézuéliens affamés comme un acte de guerre, comme le font les néoconservateurs).

Aujourd’hui, nous avons John Bolton, un néo-néoconservateur démagogue en matière de politique étrangère et conseiller spécial du président en matière de sécurité nationale, M. Bolton, qui n’a jamais hésité, a déclaré à la Russie que le gouvernement américain et ses propriétaires revendiquent l’hémisphère occidental.

Le Président Trump est connu pour son impatience. Il veut faire quelque chose maintenant au sujet du Venezuela et de ses énormes réserves pétrolières, les plus importantes au monde. La Russie est à Caracas pour déjouer toute tentative d’invasion directe du pays et fournir une assistance pour traquer les mercenaires qui complotent pour organiser des attentats violents et terroristes. Article complet ⏭ ronpaulinstitute.org