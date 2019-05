🔴Venezuela : Le président Maduro répond aux américains et aux laquais des Yankee

Les commandants de la FANB Force armĂ©e vĂ©nĂ©zuĂ©lienne sont plus fidĂšles que jamais Ă la patrie – Le prĂ©sident NicolĂĄs Maduro‏

La Russie avertit sĂ©vĂšrement les ÉtatsUnis de son intention d’envahir le Venezuela

Que craignent les Etats-Unis en attaquant le Venezuela? Que leurs avions soient abattus par les S-300 vénézuéliens, sûrement!

By Nicolas Maduro

Je rĂ©pĂšte mon appel au peuple afin que, face aux attaques de l’impĂ©rialisme et de ses laquais, notre rĂ©ponse soit de persĂ©vĂ©rer dans le travail pour l’amour du Venezuela. Ils ne rĂ©ussiront jamais Ă briser notre esprit de lutte et notre loyautĂ© envers la patrie.

El odio y la mentira no podrán jamás romper con la disciplina y el patriotismo de los soldados del Libertador Simón Bolívar. Contamos con una #FANB cada vez más socialista, bolivariana y profundamente chavista. pic.twitter.com/okYherh8xP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 mai 2019

La haine et le mensonge ne peuvent jamais rompre avec la discipline et le patriotisme des soldats du liberateur Simón Bolívar. Nous avons une force FANB socialiste de plus en plus, bolivarien et profondément Chavez.

FANB Force Armée Nationale Bolivarienne Forces armées vénézuéliennes

Adaptation Yandex

Estamos en marcha permanente por la Patria, con mĂĄxima moral para enfrentar las traiciones, desarmar las conspiraciones golpistas y cuidar la Paz de la RepĂșblica. pic.twitter.com/tKIvgRfg76 — NicolĂĄs Maduro (@NicolasMaduro) 2 mai 2019

Nous sommes en marche permanente pour la patrie, avec une moralitĂ© maximale pour affronter les traĂźtes, pour dĂ©sarmer les conspirations de coup d’État et pour prendre soin de la paix de la RĂ©publique.

Al llegar al Patio de Honor de la Academia Militar, fui recibido por los Comandantes de los Componentes de la #FANB y la Milicia Bolivariana, quienes en unidad monolítica están más leales que nunca a la Patria. ¡Fuerza y Liderazgo Compatriotas! pic.twitter.com/MQPhik5sqS — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 mai 2019

En arrivant Ă la Cour d’honneur de l’AcadĂ©mie militaire, j’ai Ă©tĂ© accueilli par les commandants des composantes de la FANB et de la milice bolivarienne, qui, dans l’unitĂ© monolithique, sont plus fidĂšles que jamais Ă la patrie. Les compatriotes de la force et du leadership!