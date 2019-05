La Russie publie une déclaration concernant des rapports sur le décès de quatre militaires en Syrie

🇷🇺Les forces armées russes actuellement déployés en Syrie sont sains et saufs, et remplissent leurs devoirs – Ministère russe de la Défense

Le ministère russe de la Défense a publié jeudi une déclaration démentant les informations communiquées par les médias selon lesquelles quatre militaires russes auraient été tués dans le nord-ouest de la Syrie.

Selon le ministère, un certain nombre de médias de masse ont rapporté précédemment que quatre militaires russes auraient été tués dans la province de Hama en raison des bombardements des terroristes.

« Pas un seul militaire russe n’a été tué récemment sur le territoire de la Syrie », a déclaré le ministre russe de la Défense dans un communiqué. « Tous les représentants des forces armées russes actuellement déployés en Syrie sont sains et saufs et remplissent leurs devoirs. »

« Les récents reportages des médias [sur quatre victimes] sont une autre série de fausses nouvelles », peut-on lire dans la déclaration. « Malheureusement, certains médias russes rapportent des informations peu fiables, qui ont été diffusées délibérément par des militants d’organisations terroristes via des réseaux sociaux. »

Hier, le Front de libération nationale NLF soutenu par la Turquie a affirmé avoir tué quatre militaires russes lors d’un bombardement au mortier dans la ville de Braideej, dans le nord-ouest de la campagne de Hama.

muraselon.com

Adaptation Yandex

#Syria: #NLF officially claims 4 #Russia|ns were killed today after Buraydij Camp was targeted with artillery (N. #Hama). https://t.co/VrOtl8PI5s pic.twitter.com/RUClU4FLAJ

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) 1 mai 2019