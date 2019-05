La Russie lance un avertissement sévère aux Etats-Unis au sujet d’une intervention militaire au Venezuela

Une action militaire est possible. Si c’est ce qu’il faut, c’est ce que feront les États-Unis – Mike Pompeo, USA

By News Desk

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a averti son homologue américain Mike Pompeo que la poursuite des « mesures agressives » des Etats-Unis envers le Venezuela est lourde de « graves conséquences ».

« Il a été indiqué que la poursuite de mesures agressives est lourde de conséquences les plus graves. Seul le peuple vénézuélien a le droit de décider de son destin, pour lequel le dialogue entre toutes les forces politiques du pays est nécessaire et que le gouvernement réclame depuis longtemps. Les pressions destructrices de l’extérieur, en particulier la force, n’ont rien à voir avec le processus démocratique », a déclaré M. Lavrov, selon une déclaration résumant ses remarques qui a été publiée sur le site web du ministère russe des Affaires étrangères.

M. Lavrov s’est entretenu avec M. Pompeo par téléphone mercredi, un jour après que le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaido eut annoncé le début de la « phase finale » de la tentative de l’opposition de prendre le pouvoir dans ce pays d’Amérique latine.

L’appel téléphonique a été demandé par les États-Unis, avec d’autres questions, y compris les futurs contacts diplomatiques russo-américains, et la situation humanitaire en Syrie a également abordé, selon le ministère des Affaires étrangères.

Plus tôt, le secrétaire d’État Pompeo a déclaré que si les États-Unis préféreraient voir une « transition » pacifique au Venezuela, ils ne retireraient pas l’option militaire de la table.

« Une action militaire est possible. Si c’est ce qu’il faut, c’est ce que feront les États-Unis », a dit M. Pompeo. Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères avait rejeté l’affirmation de Pompeo selon laquelle Moscou aurait convaincu le président Nicolas Maduro de ne pas fuir son pays pour Cuba. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a qualifié cette revendication de « fausse » qui n’était qu’une partie de la guerre de l’information menée par les États-Unis contre le pays d’Amérique latine.

De même, les responsables vénézuéliens ont rejeté l’affirmation de Pompeo en la qualifiant de « fausses nouvelles », ajoutant qu’ils avaient démontré l’échec de la « tentative de coup d’Etat soutenue par les Etats-Unis ».

Mardi, l’opposition vénézuélienne s’est réunie à Caracas, appelant les militaires à se joindre à eux pour la « phase finale » de leur campagne « Opération Liberté » visant à renverser le gouvernement Maduro.

Les affrontements entre l’opposition et les forces de sécurité ont fait au moins 69 blessés et ont incité le président Maduro à annoncer à la télévision qu’il avait nommé des procureurs pour enquêter sur une tentative de coup d’État dans le pays.

Le législateur de l’Assemblée nationale, Juan Guaido, s’est proclamé président par intérim du Venezuela le 23 janvier, deux semaines après l’investiture du président Maduro pour un second mandat après les élections de mai 2018.

Guaido a été immédiatement reconnu par les Etats-Unis et leurs alliés latino-américains et européens, ainsi que par le Canada, tandis que la Russie, la Chine et des dizaines d’autres pays ont exprimé leur soutien à Maduro, ou appelé à la non-ingérence dans les affaires intérieures du Venezuela.

mobile.almasdarnews.com

Source sputniknews.com

Adaptation Yandex

🔴#Venezuela : Le président #Maduro répond aux américains et aux laquais des Yankee https://t.co/sM5DxUHU4w @IntropaJacques Que craignent les #EtatsUnis en attaquant le Venezuela? Que leurs avions soient abattus par les S-300 vénézuéliens, sûrement! #FANB #US pic.twitter.com/BTtHv3mjuy — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 2 mai 2019

Communiqué de presse sur la conversation téléphonique du ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avec le secrétaire d’État américain Mike Pompeo

Le 1er mai, le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov et le secrétaire d’État américain Michael Pompeo ont eu une conversation téléphonique à l’initiative de la partie américaine.

La conversation a porté sur l’évolution de la situation au Venezuela, où l’opposition a récemment tenté de prendre le pouvoir avec l’aide manifeste des États-Unis. La position de la Russie selon laquelle l’ingérence de Washington dans les affaires intérieures de l’État souverain et les menaces dirigées contre ses dirigeants constituent une violation flagrante du droit international a été soulignée. Il a été noté que d’autres mesures agressives pourraient avoir les conséquences les plus graves. Seul le peuple vénézuélien a le droit de choisir son destin, ce qui exige un dialogue entre toutes les forces politiques du pays, comme le demande depuis longtemps son gouvernement. Une influence extérieure destructrice, en particulier lorsqu’il y a recours à la force, n’a pas sa place dans le processus démocratique.

Au cours de la conversation, les aspects humanitaires de la situation en Syrie ont également été abordés, en particulier la situation dans les camps de réfugiés de Rukban et d’Al-Hawl. M. Lavrov s’est prononcé en faveur du retour rapide des réfugiés dans leur lieu de résidence permanente, pour lequel le gouvernement syrien a créé les conditions adéquates.

M. Lavrov et M. Pompeo ont également abordé des questions bilatérales, notamment le calendrier des prochains contacts russo-américains. mid.ru

« il n’y a pas encore eu un gouvernement fou comme celui-ci aux États-Unis… Bolton, Pence, Pompeo – combien de haine y a-t-il en eux. À quel niveau peut-on l’insensibilité, la folie, les mensonges, la manipulation ? Mike Pompeo dans la soirée a dit, que Maduro, avait un avion prêt à s’envoler, et que les russes l’ont interdit de quitter le pays. Señor Pompeo, s’il vous plaît, c’est sérieux ! »

Les mensonges des informations sur la « Fuite de Maduro » ne sont pas nouveau. En 2012-2013, une approche similaire par le département d’état de l’administration US sur l' »Évasion d’Assad ». D’ailleurs, la version qui a été donnée, est qu’Assad irait au Venezuela 😹