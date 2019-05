Syrie : Les forces spéciales russes déployées aux côtés de l’armée syrienne pour la prochaine offensive d’Idlib

Le président Poutine avait dit aux terroristes de ne pas jouer avec le feu où ça va barder! Maintenant, ils vont chialer! Mama!

By Muraselon

Les forces spéciales russes auraient été photographiées près des lignes de front dans le nord de la campagne de Hama alors que l’armée syrienne et ses alliés se préparaient à une nouvelle offensive à Hama et Idlib.

Les photos montreraient des soldats russes équipés de fusils de sniper près des lignes de front, quelque part dans le nord de la campagne de Hama.

L’armée russe et les forces aérospatiales devraient fournir des tirs et un appui rapproché à l’armée syrienne pendant l’offensive à venir qui vise à expulser les terroristes de la zone démilitarisée qui s’étend sur une vaste zone entre les campagnes de Hama et Idlib.

muraselon.com

Adaptation Yandex

#Syrie : Les forces aériennes russes et syriennes lancent la plus grande attaque de l’année alors que l’offensive d’Idlib approche https://t.co/l4sJxw3Lmz via @IntropaJacques Bombardement total, plusieurs avions ont décollé ce soir sans interruption #Syria #Russie #SyAAF #RuAF pic.twitter.com/xcL91xnQY1 — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 30 avril 2019