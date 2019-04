Syrie : L’armée de l’air syrienne déchaîne de violents assauts sur l’axe Hama-Idlib

Il semble que l’offensive imminente de l’armée syrienne sur Idlib ait le feu vert des forces russes

Mise à jour – Syrie, des rapports signalent de l’arrivée hier de troupes supplémentaires de l’armée syrienne et de forces soutenues par l’Iran sur les fronts sud-ouest et sud-est du Grand Idlib sont confirmés.

BEYROUTH, LIBAN, 11h30 – L’armée de l’air arabe syrienne SyAAF a lancé aujourd’hui une nouvelle attaque contre l’axe Hama-Idlib, visant plusieurs zones contrôlées par les rebelles djihadistes et soutenus par la Turquie.

Selon une source militaire de la ville de Sqaylabiyeh, l’armée de l’air syrienne a pris pour cible les zones tenues par les terroristes dans les villes de Kafr Naboudeh, Arima, et Tal Sakhar.

La source a ajouté que les frappes aériennes de l’armée de l’air syrienne avaient été menées en réponse aux attaques djihadistes contre la ville chrétienne de Mhardeh.

Cette attaque des rebelles djihadistes a causé des dégâts matériels à un certain nombre de bâtiments et l’hospitalisation d’un civil.

L’armée de l’air syrienne a également pris pour cible des zones situées à l’ouest de Kafr Naboudeh afin d’affaiblir la détermination terroriste dans la campagne nord-ouest du gouvernorat de Hama.

Outre les frappes aériennes, l’Armée arabe syrienne SAA a lancé plusieurs missiles sol-sol en direction des positions djihadistes dans la campagne nord-ouest de Hama.

L’armée arabe syrienne se prépare actuellement à lancer une offensive de grande envergure dans la zone démilitarisée, car la situation dans cette zone s’est complètement effondrée.

L’armée syrienne commence à amasser des forces pour la mère de toutes les batailles à Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 08h05 – Un grand nombre de soldats de l’Armée arabe syrienne SAA ont été redéployés dans les gouvernorats de Hama et d’Idlib mardi, alors que les militaires préparent une nouvelle offensive à grande échelle dans le nord-ouest du pays.

S’adressant à Al-Masdar depuis le gouvernorat de Hama, une source militaire de l’armée syrienne a déclaré que ses forces ont presque doublé au cours des derniers jours alors que des dizaines d’unités se redéployent dans la zone démilitarisée qui a été établie le 17 septembre à Sochi.

Selon la source, la première vague de l’opération consistera à expulser les rebelles et les djihadistes de la zone démilitarisée, ce qui devait se produire en octobre, lorsque la Turquie a promis de surveiller la situation dans cette zone.

Cependant, la Turquie a utilisé l’accord de Sotchi pour redéployer les combattants du Front de libération nationale NLF en première ligne avec les Forces démocratiques syriennes SDF et les unités de protection du peuple YPG dirigées par les Kurdes dans le nord du pays.

Le groupe qui a pris en charge les postes du NLF dans les gouvernorats d’Idlib, Lattaquié, Alep et Hama étaient les djihadistes de Hay’at Tahrir Al-Sham, qui ont refusé de reconnaître l’accord de cessation des hostilités.

Hay’at Tahrir Al-Sham est le groupe djihadiste qui contrôle le plus souvent le gouvernorat d’Idlib ; ils ont souvent été utilisés par la Turquie pour affronter l’armée arabe syrienne et ses alliés.

La Turquie a mis en place 12 postes d’observation dans le nord-ouest de la Syrie pour surveiller la zone démilitarisée ; cependant, leurs forces n’ont guère contribué à arrêter les hostilités et servent plutôt à bloquer les avancées des militaires syriens vers Idlib.

Bien que la Turquie puisse s’opposer à cette offensive imminente, son principal objectif à l’heure actuelle est la mise en place de sa propre zone de sécurité dans le nord du pays.

En outre, la Turquie devra faire face à ses partenaires russes, qui en ont également assez de Hay’at Tahrir Al-Sham et de leurs attaques quotidiennes.

Il est important de souligner que ce n’est pas la première fois que l’armée syrienne amasse des troupes dans le nord-ouest de la Syrie ; cependant, cette fois-ci, il semble que cette opération future ait le feu vert des militaires russes.

Idlib sous le feu des projecteurs !… L’armée syrienne envoie des convois pour une nouvelle offensive

De gros renforts de l’armée arabe syrienne commencent à arriver en première ligne dans les provinces de Hama et d’Idlib dans le cadre des préparatifs d’une nouvelle offensive.

Une source militaire syrienne a déclaré à Muraselon News que les convois de l’armée syrienne transportant des dizaines de chars et autres véhicules lourds ainsi que des centaines de soldats sont arrivés sur les lignes de front du nord de Hama et du sud d’Idlib pour préparer une offensive à grande échelle dans cette région.

L’agence de presse Sputnik a rapporté, citant des sources militaires, que l’offensive prochaine de l’armée syrienne et de la Russie vise à s’emparer de la zone de désescalade autour d’Idlib et à en retirer les forces terroristes après leur violation continue de l’accord de cessez-le-feu en bombardant et attaquant les zones gouvernementales syriennes.

Les images vidéo ci-dessous ont été postées par Sputnik et montrent un convoi de l’armée syrienne transportant des chars et des véhicules lourds se dirigeant vers les lignes de front dans le nord de la campagne de Hama.

Syrie, une colonne blindée de l’armée syrienne qui s’est dirigée hier vers le grand Idlib, des chars, des transports de troupe BMP, des antiaériens Shilka et des blindés Gvozdika de l’artillerie.

Syrie, des rapports signalent de l’arrivée hier de troupes supplémentaires de l’armée syrienne et de forces soutenues par l’Iran sur les fronts sud-ouest et sud-est du Grand Idlib sont confirmés.

Syrie, le bombardement le l’armée syrienne SAA, mais aussi de l’aviation russe RuAF de la zone de Qalaat al-MUDIQ au Nord-Ouest de Hama a récemment augmenté.