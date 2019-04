Les terroristes tentent de bombarder une base russe Hmeimim, Syrie

BEYROUTH, LIBAN, 07h30 – Pour la deuxième fois en 72 heures, les rebelles djihadistes ont tenté de bombarder la base aérienne Hmeimim de l’armée russe dans le gouvernorat côtier syrien de Lattaquié.

À l’aide de leurs drones d’attaque, les rebelles djihadistes ont tenté de larguer des bombes non guidées sur la base aérienne Hmeimim hier soir, a déclaré une source à Al-Masdar News ce matin.

Selon la source, les défenses aériennes russes ont pu déjouer l’attaque djihadiste en détruisant les drones d’assaut avant qu’ils ne puissent atteindre les environs de la base aérienne de Hmeimim.

La source a ajouté que les sirènes de défense aérienne russes pouvaient être entendues dans toute la ville côtière de Jableh alors que la base aérienne Hmeimim informait le public de la situation actuelle.

Hay’at Tahrir Al-Sham HTS, Front Al-Nosra et ses alliés djihadistes ont lancé la semaine dernière une lourde attaque contre le gouvernorat de Lattaquié, ciblant des sites dans la capitale provinciale, la base aérienne de Hmeimim et la ville montagneuse de Slunfeh.

L’attaque djihadiste a entraîné la mort d’au moins un civil dans les quartiers sud de la ville de Lattaquié.

En réponse à ces frappes djihadistes, l’armée arabe syrienne SAA et l’armée de l’air russe ont lancé plusieurs attaques contre les terroristes, frappant plusieurs cibles dans les gouvernorats d’Idlib, Hama, Lattaquié, et Alep.

