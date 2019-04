Les avions russes bombardent le Nord-Ouest de Hama, Syrie

Ce soir, les Sukhoi russes, d’une frappe aérienne massive dans la plaine au Nord-Ouest de Hama, secoua la zone entière

L’armée de l’air russe détruit une base djihadiste dans le sud d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 21h05 – L’armée de l’air russe a lancé aujourd’hui une attaque généralisée dans le nord-ouest de la Syrie, visant un certain nombre de sites appartenant aux rebelles jihadistes.

À l’aide de leurs Sukhoi, les forces aériennes russes lancent plus de 35 frappes aériennes vendredi, touchant des sites dans les gouvernorats d’Idlib, de Hama et d’Alep.

Plus récemment, les forces aériennes russes ont lancé des frappes dans les villes de Hizareen, Qasabiyeh, Tramla et Habit dans le sud d’Idlib ; ces attaques auraient visé les positions de Hay’at Tahrir Al-Sham et Jaysh Al-Izza.

Au cours de ces frappes, une source militaire syrienne à Hama, tout près, a déclaré à Al-Masdar que les forces aériennes russes avaient détruit une base djihadiste dans cette région d’Idlib.

En plus de leurs frappes aériennes sur l’Idlib sud, les forces aériennes russes ont également pris pour cible les positions de Hay’at Tahrir Al-Sham dans le gouvernorat d’Alep.

Les forces aériennes russes auraient bombardé les positions de Hay’at Tahrir Al-Sham dans la ville de Kafr Hamra, située dans la campagne nord-ouest du gouvernorat d’Alep.

Les terroristes de l’opposition ont accusé l’armée de l’air russe d’avoir tué une demi-douzaine de civils et blessé 12 autres au cours de leur bombardement du nord-ouest de la Syrie, vendredi.

mobile.almasdarnews.com

Adaptation Yandex

L’armée de l’air russe a lancé un assaut massif sur le sud-ouest d’Idlib

BEYROUTH, LIBAN, 00h30 – L’armée de l’air russe a déclenché ce soir une nouvelle série de frappes aériennes dans plusieurs zones de la campagne sud-ouest du gouvernorat d’Idlib.

Dirigées par leurs avions Sukhoi, les forces aériennes russes ont bombardé la plaine d’Al-Ghaab ce soir, frappant un certain nombre de sites djihadistes dans les villes d’Amqiyah et d’Amqaka.