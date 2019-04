La Russie lance un nouveau sous-marin nucléaire doté de drones Poséidon

Le drone Poséidon à réacteur nucléaire aura une portée illimitée

Severodvinsk, 23 avril – Le projet 09852 du sous-marin nucléaire à propulsion spéciale Belgorod, qui sera le premier porteur de drones sous-marins stratégiques Poséidon, a été mis à l’eau au chantier naval de Sevmash, dans le nord de la Russie, mardi, a rapporté TASS.

Le président russe Vladimir Poutine a assisté à la cérémonie de lancement du sous-marin via une liaison télévisée.

Comme l’a dit Mikhaïl Budnitchenko, directeur de Sevmash Head, lors de la cérémonie de sortie du sous-marin de la cale de halage, « les constructeurs navals de l’entreprise rempliront toutes les tâches de construction de navires dans les délais prévus et avec une grande qualité ». Par la suite, le capitaine commandant du navire, le Capitaine de vaisseau Premier Rang Anton Aliochine, a traditionnellement brisé une bouteille de champagne contre le bord du navire.

La construction du sous-marin sera achevée à flot. Une source de l’industrie de la défense a déclaré plus tôt à l’agence TASS que les essais du réacteur nucléaire du sous-marin et ses essais à quai sont prévus pour cette année. Le Belgorod entreprendra les essais en mer et en mer des constructeurs navals en 2020, après quoi il sera livré à la Marine d’ici la fin de l’année, a indiqué la source.

Une autre source de l’industrie de la défense a déclaré à TASS que le nouveau sous-marin pourrait transporter six drones sous-marins stratégiques.

Le sous-marin nucléaire Belgorod était initialement construit dans le cadre du projet 949A « Antey ». Le sous-marin a été mis en place au chantier naval de Sevmash le 24 juillet 1992. Le 20 décembre 2012, il a été rétabli dans le cadre du projet 09852. Les caractéristiques opérationnelles exactes du sous-marin spécialisé ont été classées et sont inconnues à ce jour. Le ministère russe de la Défense a annoncé en novembre 2018 que l’équipage du sous-marin Belgorod avait été formé.

Le drone sous-marin nommé plus tard Poséidon a été dévoilé par le président russe Vladimir Poutine dans son discours sur l’état de la nation à l’Assemblée fédérale le 1er mars 2018. Le dirigeant russe a déclaré que la Russie avait déjà mis au point des drones capables de se déplacer à de très grandes profondeurs et sur une distance intercontinentale à grande vitesse [Vitesse connue en 2015, 185 km/h], supérieure à celle des sous-marins, des torpilles les plus avancées contre tous types de navires de surface. Comme l’a dit le président russe, ces drones peuvent être armés de munitions conventionnelles ou nucléaires, ce qui leur permettra d’atteindre un large éventail de cibles. Le drone Poseidon aura une portée illimitée et une profondeur opérationnelle de plus de 1 km [1000 mètres].

