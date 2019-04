Île Rousski, Vladivostok, Russie : Le président Poutine rencontre le président Kim Jong-un

L’amitié entre la République populaire démocratique de Corée et Vladimir Poutine ne peut jamais être rompu.

Friendship between Democratic Peoples Republic of Korea and Vladimir Putin can never be broken. pic.twitter.com/GmCXCrl4a3

L’île Russky accueille des pourparlers entre le Président de la Russie et le Président de la Commission des affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée, Kim Jong-un.

Le dirigeant de la République populaire démocratique de Corée est arrivé à Vladivostok à l’invitation du Président russe. Il s’agit de la première rencontre entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, ainsi que de la première visite à l’étranger du Président de la Commission des affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée depuis sa réélection à ce poste.

Poutine dit avoir parlé avec Kim des sanctions, des Etats-Unis, de la dénucléarisation @Yonhapfr

en.kremlin.ru

Adaptation Yandex

Le Président russe et son homologue nord-coréen ont tenu ce 25 avril à Vladivostok des discussions en tête-à-tête, abordant les perspectives de leurs relations, mais aussi le règlement de la situation sur la péninsule coréenne.

Kim Jong-un a salué des pourparlers «très substantiels» après deux heures de tête-à-tête avec Vladimir Poutine à Vladivostok, ville portuaire de l’Extrême-Orient russe. Les deux chefs d’État ont tenu ce 25 avril leur premier sommet, abordant la situation sur la péninsule coréenne ainsi que les liens historiques entre la Russie et la Corée du Nord.

«Nous venons d’avoir un échange d’opinions très substantiel sur des questions qui nous intéressent mutuellement», a déclaré Kim Jong-un à l’issue de la rencontre, remerciant M.Poutine pour ce «très bon moment».

«Nous avons abordé la situation sur la péninsule coréenne, avons eu un échange d’opinions sur ce qu’il fallait faire et comment le faire pour que les perspectives puissent s’améliorer», a de son côté affirmé Vladimir Poutine.

Au début de ce sommet, M.Kim a dit compter sur une rencontre «très utile pour développer les liens historiques entre les deux pays, qui ont une longue amitié, et une relation plus stable et plus solide». À l’issue, le dirigeant nord-coréen a affiché sa volonté de poursuivre les négociations à l’avenir «dans un esprit aussi utile et constructif». fr.sputniknews.com

Poutine : la Corée du Nord prête à la dénucléarisation en cas de garanties sur sa souveraineté

La question de la dénucléarisation dans la péninsule coréenne a occupé une place importante dans les discussions.

Le président russe a rappelé sa position sur cette question, à savoir qu’il était favorable, comme les Etats-Unis, à la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Il a fait savoir que Kim Jong-un lui-même s’était dit favorable à la dénucléarisation, ajoutant toutefois : «La Corée du Nord a besoin de garanties sur sa sécurité et sa souveraineté.»

Saluant une «discussion intéressante et constructive» avec son homologue, Vladimir Poutine a souligné l’importance de «restaurer la force du droit international» comme clé de la résolution des tensions dans la région. francais.rt.com

My buddies and me are gettin’ real well known. Yeah, the bad guys know us and they leave us alone. pic.twitter.com/Hzvuu4IbSX — DPRK News Service (@DPRK_News) 24 avril 2019

Mes copains et moi, on se connaît bien. Ouais, les méchants nous connaissent et ils nous laissent tranquilles.