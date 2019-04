Chine : Plus fort que jamais? La flotte chinoise célèbre son 70e anniversaire

Dans les eaux proches de la Chine, la marine chinoise a déjà une supériorité totale sur la flotte américaine – Aleksandr Khramchikhin, expert militaire

Les forces navales chinoises célèbrent leur 70e anniversaire. Et ils ont certainement de quoi se réjouir, car les capacités navales du pays ont connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie – et sont sur le point de prendre encore plus d’ampleur.

Les célébrations ont été marquées par un grand défilé maritime au large de la grande ville portuaire de Qingdao, ainsi que par diverses festivités à terre, auxquelles ont assisté des officiers de marine étrangers et des militaires de plus de 60 pays. Les forces navales chinoises ont été représentées à cet événement massif avec 32 navires et quelque 40 avions maritimes. Une vingtaine de navires de plusieurs autres nations ont également participé au défilé, y compris des navires militaires de Russie, d’Inde, du Vietnam et de Thaïlande.

« Dans les eaux proches de la Chine, elle a déjà une supériorité totale sur la flotte américaine. Avec la distance, l’équilibre change – et c’est largement déterminé par la position géographique « , estime le politologue et expert militaire Aleksandr Khramchikhin.

L’amiral Gorshkov, le navire de guerre russe au 70e anniversaire de la marine chinoise.

Article complet ⏭ rt.com

Adaptation Yandex

Photo – La Chine présente son sous-marin nucléaire de premier ordre, le plus récent et le plus grand sous-marin chinois de type 094 [de la classe Jin] équipé de missiles balistiques nucléaires.

La marine chinoise a également présenté son premier destroyer de type 055, Nanchang. sputniknews.com