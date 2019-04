Syrie : L’armée syrienne élimine le groupe de Daesh qui tentait de fuir la région de l’Euphrate

BEYROUTH, LIBAN, 07h45 – Un important groupe de terroristes de l’Etat islamique Daesh a fui la région montagneuse de Baghouz dans l’est de Deir Ezzor hier soir et a traversé l’Euphrate pour rejoindre les territoires de l’Armée arabe syrienne SAA.

Les terroristes de l’État islamique ont tenté d’échapper aux troupes de l’armée syrienne à Al-Sayyal afin de pouvoir rejoindre leurs camarades dans la région de Badiya Al-Sham à l’ouest de Deir Ezzor.

Cependant, les combattants de l’État islamique seront finalement repérés par les éclaireurs de l’armée syrienne, ce qui provoquera un engagement féroce dans la ville d’Al-Sayyal.

L’armée arabe syrienne a pu prendre le dessus sur les combattants de l’État islamique en fuite, tuant et blessant presque tous les terroristes au crépuscule de la nuit dernière.

Cette dernière tentative d’évasion de l’État islamique marque la deuxième fois en 24 heures que le groupe terroriste cherche à fuir la région de la vallée de l’Euphrate pour Badiya Al-Sham.

Lors de la tentative d’évasion de la vallée de l’Euphrate, les forces de l’Etat islamique ont subi le même sort que leurs camarades, lundi.

Daesh a mené ces tentatives d’évasion de nuit afin d’accroître leurs chances de ne pas être repérés par l’armée arabe syrienne et les Forces démocratiques syriennes FDS, SDF, YPG.

