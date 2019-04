Libye : Les forces de Haftar disent qu’ils ont abattu un avion de guerre

Les forces d’infanterie de Haftar ont lancé la deuxième phase de l’opération sur Tripoli

Les forces de l’armée nationale libyenne, dirigées par le maréchal Khalifa Haftar, ont abattu un avion militaire appartenant à des groupes armés et ont tenté d’attaquer la base aérienne militaire d’al-Jufra, a déclaré un porte-parole de la LNA, Ahmed Al-Mismari.

L’avion aurait été abattu par les forces de défense aérienne de la base aérienne militaire d’al-Jufry.

« Les forces de défense terrestre basées à al-Jufra ont pu abattre un avion militaire de groupes armés terroristes qui tentaient d’attaquer une base militaire ce matin… Il y avait trois avions, dont deux ont fui… Une recherche de l’avion abattu et du pilote est en cours, a déclaré le porte-parole.

Khalifa Haftar a ordonné une offensive pour prendre le contrôle de Tripoli par les forces du LNA début avril, ce qui a suscité une mobilisation des forces fidèles à l’GNA. En réponse, les forces armées fidèles au Gouvernement d’accord national GNA basé à Tripoli ont lancé une opération militaire contre la LNA.

La Libye a sombré dans le chaos en 2011, lorsque Mouammar Kadhafi, dirigeant de longue date, a été renversé et tué par des rebelles soutenus par l’OTAN.

Le vide du pouvoir a incité les milices, les gangs criminels et les groupes terroristes à se faire concurrence.

L’armée libyenne de Haftar annonce la 2ème phase de l’offensive sur Tripoli

Khalifa Haftar, chef de l’armée nationale libyenne LNA, a annoncé le début de la deuxième phase de l’offensive sur Tripoli, ont rapporté les médias locaux, citant Ahmed Mismari, porte-parole de la LNA.

Le journal Al-Wasat a rapporté que, selon Mismari, la deuxième phase de l’opération a été lancée avec l’utilisation des forces d’infanterie après l’achèvement de la première phase.

Le journal a dit que Mismari parlait lundi soir lors d’une conférence de presse.

La situation politique en Libye est dans un état critique depuis le 4 avril, date à laquelle Haftar a ordonné à ses troupes d’avancer sur Tripoli pour tenter de chasser de la ville ce qu’il appelle les forces terroristes.

La vide du pouvoir a incité des milices, des bandes criminelles et des groupes terroristes concurrents, dont Daesh, à établir un contrôle sur de vastes régions du pays, les forces concurrentes les plus importantes ayant formé deux gouvernements distincts – le gouvernement basé à Tobrouk-Est, soutenu par Haftar et la LNA, et le GNA occidental, basé à Tripoli et soutenu par l’ONU.