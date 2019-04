Le nouveau drone d’attaque de la Russie “Korsar” sera présenté à Army-2019

Le drone kamikaze russe KUB-BLA avait terrifié les terroristes du Front Al-Nosra à Idlib

La première démonstration publique d’un complexe du modèle de drone d’attaque russe Korsar et de ses charges cibles aura lieu à l’International Military-Technical Forum Army-2019.

« Le drone qui sera présenté à l’exposition Army-2019 est équipé d’un moteur développé par le bureau d’études Luch qui, au cours des tests, a confirmé les caractéristiques d’efficacité et de tolérance aux pannes nécessaires dans un large éventail de conditions externes », a déclaré la source, ajoutant que le complexe multifonctionnel serait présenté avec un grand nombre de charges cibles remplaçables, permettant au drone de remplir une large gamme de tâches.

Le Korsar de 200 kg a une envergure de 6,5 mètres et peut atteindre des vitesses allant jusqu’à 150 kilomètres à l’heure.

La polyvalence est une caractéristique importante du Korsar car, outre son utilisation militaire, il peut également être utilisé à des fins civiles telles que la surveillance environnementale, le contrôle des routes et des infrastructures, la prévention des incendies de forêt et les opérations de recherche et sauvetage.

Le forum Army-2019 se tiendra du 25 au 30 juin dans la région de Moscou.

Les essais du drone Korsar sont terminés. Elle a été annoncée par M. Yuriy Borisov, vice-ministre russe de la défense. Cette année, les drones Korsar et Katran seront en démonstration lors du défilé militaire à Moscou. ruaviation.com