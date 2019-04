La Russie avertit sévèrement les États-Unis de son intention d’envahir le Venezuela

Le ministère russe de la Défense a adressé un avertissement sévère à l’administration américaine concernant son intention d’intervenir militairement au Venezuela.

Le vice-ministre russe de la défense, le colonel général Alexander Femin, a déclaré en marge de la VIIIe Conférence internationale sur la sécurité que l’agression militaire américaine contre le Venezuela aura des conséquences négatives pour Washington.

Le responsable russe de la défense a déclaré que si les États-Unis envahissaient le Venezuela, ils rallieraient les pays de la région autour du gouvernement de Nicolas Maduro, contrairement à ce que Washington pense.

« Nous pensons que le gouvernement vénézuélien légitime, dirigé par Maduro, doit garder le contrôle de la situation et les forces armées sont prêtes à repousser une agression étrangère », a-t-il poursuivi.

Selon Femin, la Russie soutient le Venezuela dans le cadre de la coopération technico-militaire, ajoutant qu’ils ont des accords qui respectent la restauration de la disposition combative de ses troupes et la technique de combat.

La Fédération de Russie est restée l’un des principaux alliés du Venezuela au Conseil de sécurité de l’ONU ; elle a également fourni de l’aide et du matériel militaire à la nation sud-américaine.

Les États-Unis ont condamné le soutien continu de la Russie au gouvernement vénézuélien ; ils ont encouragé les pays à fermer leur espace aérien aux avions russes afin que ces derniers ne puissent pas ravitailler la République bolivarienne.

