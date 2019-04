📹France, Acte 23 : La police de Macron dans le chaos, s’attaque aux Gilets Jaunes, un manifestant gravement blessé

Au moins un manifestant a été grièvement blessé samedi à Paris, alors que les Gilets Jaunes sont descendus dans les rues de la capitale française pour la 23e semaine consécutive.

À la suite d’une descente de police dans la foule pour briser le chaos, une femme a été grièvement blessée au pied.

Des images montrent également un manifestant arrêté par la police, des affrontements avec des manifestants et des manifestants [Les casseurs de Castaner] jetant des objets en direction des policiers.

On s’attendait à ce que les manifestants défilent près de Notre-Dame pour honorer la cathédrale à la suite de l’incendie dévastateur. [Les esprits au grand coeur se rencontrent, merci Ruptly, Yandex😪]

Ruptly

Adaptation Yandex

If this footage was from Russia, Syria, or Venezuela, rather than #France today, it would be televised incessantly all across our mainstream media. #YellowVests #GiletsJaunes pic.twitter.com/fZf6MJzi1L

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 20 avril 2019