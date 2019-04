Direct Acte 23 : A Paris, les Gilets Jaunes scandent “Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi!”

Comme chaque samedi, la Gestapo de Macron va encore nous tirer dessus!

Castaner -« les casseurs seront à nouveau au rendez-vous »! Genre message en l’air, on alerte les casseurs ou ceux qui veulent casser, c’est le bon moment, il faut y aller pour tout casser!

Plus de 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France le 20 avril lors de l’acte 23 des Gilets jaunes pour «assurer la sécurité des Français et garantir la liberté de manifester sans danger», a annoncé le 19 avril Christophe Castaner, qui affirme que les «casseurs seront à nouveau au rendez-vous».

RT France en continu

Sputnik France en continu

« Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi! » scande la foule qui se met en marche depuis Gare du Nord#ActeXXIII pic.twitter.com/DPUe54wEQk — Marine Jeannin (@Marine_Jeannin_) 20 avril 2019

10h30 Un cortège de Gilets jaunes se mettent en marche depuis la Gare du nord en scandant la célèbre ritournelle du mouvement : «Emmanuel Macron, on vient te chercher chez toi !».

11h00 Premiers rassemblements à Bercy

Pendant ce temps, les premiers manifestants se rassemblent près de Bercy.

🔴Départ de l’Acte 23 du mouvement des Gilets Jaunes de ce samedi 20 avril à Paris. Plusieurs manifestations prévues dans la capitale. Les forces de l’ordre sont nombreux et bloquent les GJ. #GiletsJaunes #Acte23 #ActeXXIII #20Avril #YellowVests #Paris pic.twitter.com/22GOr6FtGE — Charles Baudry (@CharlesBaudry) 20 avril 2019

11h00 Des jets de gaz lacrymogène signalés par des témoins près de la gare du Nord, lieu de rassemblement de centaines de Gilets jaunes

De légères tensions entre les manifestants et les forces de l’ordre près de la gare du Nord. Certaines séquences publiées sur Twitter montrent des tirs de gaz lacrymogène.

11h10 Les manifestants présents à Gare du nord ont été contraints par les forces de l’ordre à prendre le métro afin de se diriger vers l’une des manifestations déclarées.