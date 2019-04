Les États-Unis, le Brésil et la Colombie se préparent à envahir le Venezuela

Les US veulent la guerre

BEYROUTH, LIBAN, 07h20 – Le gouvernement vénézuélien a accusé les États-Unis, le Brésil et la Colombie de préparer une invasion militaire en République bolivarienne.

« La communauté internationale et ses institutions de protection de la légitimité dans le monde devraient savoir qu’un plan criminel est en cours d’élaboration pour organiser une attaque militaire contre le Venezuela », a déclaré lundi le vice-président Delcy Rodriguez.

« Les responsables américains, brésiliens et colombiens ont l’intention d’ignorer la volonté du peuple vénézuélien et de lancer une intervention militaire », a poursuivi M. Rodriguez.

Si ces pays poursuivent leurs plans, ils « commettront des crimes contre l’humanité et devront en assumer la responsabilité au niveau international », a-t-elle noté.

Les propos de M. Rodriguez ont été tenus peu de temps après que l’ambassadeur du Venezuela auprès des Nations unies, Samuel Moncada, eut affirmé que les États-Unis avaient tenu une réunion à Washington le 10 avril pour planifier une invasion de la République bolivarienne du Venezuela.

Citant le journaliste Max Blumenthal, M. Moncada a déclaré que cette réunion était parrainée par le CSIS, qui est un groupe de réflexion basé à Washington D.C.

Le 23 janvier, le Président de l’Assemblée nationale vénézuélienne, Juan Guaido, s’est proclamé Président par intérim du pays. Le président vénézuélien Nicolas Maduro l’a qualifié de tentative de coup d’État et a annoncé la rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis. Le 28 janvier, les Etats-Unis ont imposé des sanctions à la compagnie pétrolière publique vénézuélienne PDVSA.

Guaido a été reconnu comme président par intérim par les pays du Groupe de Lima (sauf le Mexique), ainsi que par l’Albanie, la Géorgie, les États-Unis et l’Organisation des États américains. Plusieurs pays de l’UE ont apporté leur soutien au parlement vénézuélien et ont exprimé l’espoir que de nouvelles élections permettraient de résoudre la crise.

Maduro a été soutenu par la Russie, la Bolivie, l’Iran, Cuba, le Nicaragua, El Salvador et la Turquie. Le Bélarus et la Chine ont appelé à résoudre toutes les questions par des moyens pacifiques et se sont prononcés contre toute ingérence de l’extérieur. Le secrétaire général de l’ONU a appelé au dialogue pour résoudre la crise.

almasdarnews.com

Source tass.com

Adaptation Yandex