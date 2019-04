Sibérie, Opération NAK : La Russie est sans pitié contre Daesh

Vladimir Poutine avait fixé le cap, en Syrie – Détruire les terroristes sur place, pour ne pas attendre qu’ils arrivent chez nous

Russie : opération anti-Daech en Sibérie

Une opération anti-terroriste dans la nuit de vendredi à samedi à Tyumen en Sibérie.

Les autorités russes annoncent avoir abattu deux partisans du groupe ultra radical État islamique.

Les deux suspects présumés, sommés de se rendre ont refusé de se plier à l’injonction des forces anti-terroristes russes et ont ouvert le feu. Les forces de l’ordre ont alors répliqué. Le quartier a été bouclé, une enquête a été ouverte.

La Russie est sans pitié contre Daesh, ses citoyens ont fourni l’un des plus gros contingents de combattants du groupe jihadiste. En intervenant militairement en Syrie en septembre 2015, Vladimir Poutine avait fixé le cap: « détruire » les jihadistes sur place, pour « ne pas attendre qu’ils arrivent chez nous ».

fr.euronews.com

Adaptation Yandex

Des associés proches de Daesh tués au cours d’une opération spéciale à Tyumen en Russie

MOSCOU, Sputnik – Selon le Comité national antiterroriste russe NAK, il n’y a pas eu de victimes civiles pendant l’opération spéciale dans la ville russe de Tyumen.

Selon le NAK, l’opération a éliminé deux associés de Daesh qui préparaient des attaques terroristes dans la région sibérienne. « Lorsqu’ils ont proposé de déposer les armes et de se rendre aux autorités, les terroristes ont ouvert le feu sur les forces de l’ordre et ont été neutralisés à la suite de la fusillade », a déclaré la commission dans un communiqué vendredi dernier.

« Il n’y a pas eu de victimes parmi les civils et les forces de l’ordre », peut-on lire dans la déclaration.

Les internautes locaux ont partagé diverses vidéos sur les médias sociaux qui montreraient l’opération spéciale de la police à Tyumen vendredi.

Le Service fédéral de sécurité russe FSB a confirmé plus tôt vendredi qu’une opération spéciale était en cours à Tyumen après que les membres de Daesh, qui prévoyaient de commettre un acte de terrorisme, aient été localisés dans un des bâtiments résidentiels de la ville. sputniknews.com

Le président russe Vladimir Poutine, le 16 février 2006 a créé par décret un Comité national antiterroriste NAK, un nouvel organe gouvernemental chargé de coordonner toutes les politiques et opérations antiterroristes au niveau fédéral. Le comité sera dirigé par le directeur du Service fédéral de sécurité Nikolai Patrushev FSB et comprendra des membres tels que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov et Sergueï Lebedev, le directeur du Service du renseignement extérieur SVR. rferl.org