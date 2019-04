New Zealand : Les forces spéciales néo-zélandaises entrent en Syrie pour une opération spéciale

Les forces spéciales néo-zélandaises à la recherche de l’infirmière Louisa Akavi

L’unité des forces spéciales militaires néo-zélandaises est entrée en Syrie à la recherche de l’infirmière Louisa Akavi qui a été enlevée par le groupe de l’État islamique Daesh il y a plus de cinq ans. Le pays a révélé lundi.

Les détails de l’enlèvement avaient été gardés secrets jusqu’à ce que le Comité international de la Croix-Rouge lance un appel dimanche pour obtenir des informations sur Akavi, 62 ans, et deux chauffeurs syriens enlevés avec elle en octobre 2013.

Ils se trouvaient dans un convoi de la Croix-Rouge qui livrait des fournitures aux installations médicales à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, lorsque des hommes armés ont arrêté les véhicules et enlevé sept personnes. Quatre d’entre eux ont été relâchés le lendemain.

Le vice-premier ministre néo-zélandais, Winston Peters, a déclaré que les informations relatives à l’enlèvement n’avaient pas été divulguées auparavant, de peur qu’une quelconque publicité ne les expose à un risque accru.

Mais il a dit que l’on croyait qu’Akavi était toujours détenue par Daesh et que des opérations étaient en cours pour la localiser, notamment le déploiement d’une petite équipe multi-agences basée en Irak.

Le New York Times a rapporté que la Croix-Rouge a des raisons de croire qu’elle est en vie, car au moins deux personnes ont déclaré l’avoir vue en décembre 2018 dans une clinique du village de Sousa, dans la campagne orientale de Deir Ezzor. Le village a été capturé par les Forces démocratiques syriennes FDS, SDF, YPG au début 2019.

Certains témoins ont dit l’avoir vue accomplir des tâches médicales dans des cliniques et des hôpitaux sous le contrôle de Daesh, indiquant qu’elle n’était plus détenue dans une cellule et qu’elle était capable d’utiliser ses compétences d’infirmière pour gagner un minimum de liberté.

