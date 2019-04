La Russie lance des exercices d’entraînement en mer Noire en réponse à l’exercice Sea Shield-2019 de l’OTAN

Les Su-27 de Poutine surveillent les agissements de l’OTAN en mer Noire! On vous a à l’oeil les “Yankee”, Ok! 😎😅😂

La Russie a lancé l’un de ses plus grands exercices militaires dans la mer Noire à l’aide de navires et d’avions à réaction en représailles à l’exercice Sea Shield – 2019 de l’OTAN qui se tient en même temps dans la même région.

Les avions russes d’alerte avancée et de contrôle A-50, les systèmes de missiles S-400, ainsi que les systèmes de missiles de défense côtière Bal et Bastion participent aux exercices de la mer Noire dans le cadre des exercices de l’OTAN Sea Shield 2019, selon la déclaration du ministère russe de la Défense publiée sur son site officiel vendredi.

Selon les données du ministère, les exercices de la mer Noire comptent plus de 50 avions et hélicoptères, ainsi que le système de missiles S-400 Triumf, les bataillons de missiles de défense côtière Bal et Bastion.

Au même moment, les bombardiers stratégiques russes Tu-160 ont organisé un exercice d’entraînement au-dessus de la mer Noire avec des Su-27SM qui ont décollé de Crimée.

Les pilotes des avions Sukhoi-27SM ont reçu les coordonnées des bombardiers Tu-160 et des cibles aériennes conditionnelles approchant des bombardiers. Chaque paire de chasseurs escortait les bombardiers et interceptait l’ennemi conditionnel.

Les exercices OTAN Sea Shield 2019 se dérouleront dans la région de la mer Noire du 9 au 13 avril et mettront en vedette des navires de guerre et des avions des États-Unis, de Bulgarie, de Grèce, du Canada, des Pays-Bas, de Roumanie et de Turquie, conjointement avec les représentants militaires géorgiens et ukrainiens.

muraselon.com

Adaptation Yandex