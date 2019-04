Cette nuit, les avions russes ont lancé une attaque massive au nord de la Syrie

L’armée de l’air russe a lancé cette nuit une vague massive de frappes aériennes ciblant les positions les terroristes dans les campagnes Ouest et Sud d’Idlib.

Selon les médias, plus d’une dizaine de frappes aériennes ont frappé des djihadistes dans les villes de Basanqoul, Arbaeen, Urum Al Jouz et ses environs.

Des sources ont ajouté que plus de 4 avions de combat russes sont en train de faire les frappes aériennes qui sont toujours en cours.

muraselon.com

Adaptation Yandex

Les frappes des forces aérospatiales russes en Syrie, région Idlib en cours.

