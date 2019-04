Russie : La marine russe fait jouer ses muscles dans la Baltique et l’OTAN devrait s’inquiéter

Qui cherche la bagarre, l’OTAN? Face à Poutine , pas moyen les gars! Vous pouvez aller vous rhabiller, fin du game!

By Mark Episkopos

La couverture de la défense balte tend à favoriser les interceptions aériennes, et pour cause, il s’agit d’affrontements directs, très médiatisés, avec un risque toujours présent de dégénérescence en conflit ouvert. Mais, aussi remarquables qu’elles soient, les interceptions ne font qu’effleurer la surface du problème. L’histoire plus vaste de la spirale sécuritaire de la Baltique est la montée en puissance de la Russie et de l’OTAN, qui dure depuis des décennies et qui ne fera que s’intensifier en l’absence de pourparlers globaux de déconfliction.

La flotte du Nord continue d’être la plus grande force navale de la Russie, mais la dernière décennie a vu l’expansion et la modernisation radicales de la flotte de la Baltique. Quelques-uns des derniers ajouts à la flotte de la Baltique ont été mis en évidence au début du mois, lors d’une série d’exercices de combat majeurs qui se sont déroulés sur les terrains d’entraînement « Khmelevka » situés dans la région de Kaliningrad en Russie.

Le premier exercice de tir réel a impliqué quatre corvettes de la nouvelle ligne russe de classe Steregushchiy, chargée de repousser une attaque aérienne ennemie : « Le groupe d’attaque naval comprenant les corvettes Boikiy, Stoykiy, Soobrazitelnyy et Steregushchiy a repoussé les attaques aériennes ennemies. Alors que les cibles approchaient de la ligne de tir, les équipages des corvettes ont simultanément mené des tirs directs à partir des canons AK-630 et A-190 embarqués contre des bombes aériennes éclairantes à différentes altitudes et distances et ont détruit l’avion de l’ennemi fictif », a déclaré le bureau de presse de la flotte balte à l’agence russe TASS. Les corvettes ont ensuite mené une séance d’entraînement au tir à la cible contre des navires de guerre théoriques et de l’artillerie côtière.

La classe Steregushchiy n’est pas seulement le successeur indispensable de l’ancienne ligne soviétique de corvettes Grisha, mais aussi une vitrine pour Paket-E/NK , la dernière technologie navale russe en matière d’armes. La plate-forme Paket se compose d’un système de contrôle central intégré, d’une « station hydroacoustique » pour la détection de cibles sonar et d’un lanceur équipé de torpilles MTT anti-sous-marines ainsi que d’anti-torpilles M-15 à recherche de chaleur. En tant que système qui fusionne les capacités défensives et offensives au sein d’une même structure de commandement et de contrôle, Paket est actuellement sans parallèle direct .

Le lendemain, la TASS a fait état d’un deuxième exercice important, qui consistait en des éléments de base de l’aviation navale de la flotte de la Baltique : « Les chasseurs polyvalents Su-30SM, les bombardiers de première ligne Su-24M et les hélicoptères d’attaque Mi-24M ont effectué des missions de combat sur le champ de tir naval de la flotte de la Baltique pour percer les défenses aériennes du groupe de navires de guerre de l’ennemi théorique et lancer un missile et une frappe de bombes, » indique la déclaration de la flotte de la Baltique. Selon le « matériel d’enregistrement des données » sur place, les cibles navales, dont le rôle a été joué par les quatre corvettes susmentionnées, ont été neutralisées avec le système GEOT (Good Effect On Target) [Doctrine militaire concernant le tir].

Le Su-30SM est le plus récent chasseur à s’inscrire sur la liste de la flotte navale de la Baltique, qui comprend par ailleurs plus d’une douzaine d’avions Su-27 et Su-24. Variante modernisée du chasseur polyvalent Su-30, le Su-30SM semble occuper un rôle d’attaque air-sol dans la flotte de la Baltique. Les rôles d’interception et d’escorte continueront d’être assumés par le Su-27 dans un avenir prévisible, peu coûteux et efficace puisqu’il sera déployé pour ce type de missions de faible intensité.

Le calendrier des exercices de la flotte de la Baltique est encore plus frappant que leur ampleur considérable. Ils se tiennent en toute connaissance de cause un mois avant un exercice massif de l’OTAN dirigé par les Britanniques dans la mer Baltique, ce qui souligne une fois de plus le caractère escalatoire [escalade] de la concurrence [compétition] militaire balte.

La flotte de la Baltique n’est pas, et ne sera probablement jamais, la plus importante de Russie. Toutefois, elle est de plus en plus souvent le destinataire des derniers navires de surface et de la technologie d’armement russes dans ce qui semble être une stratégie de modernisation de la qualité par rapport à la quantité.

