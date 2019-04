Libye : Les forces de Haftar abattent un avion de guerre libyen rival près Misrata

L’armée de Haftar frappe la base militaire du gouvernement d’union national GNA à Tripoli

L’Armée nationale libyenne LNA, dirigée par le maréchal Khalifa Haftar, a abattu un avion militaire en provenance de la ville de Misrata, a annoncé un représentant officiel de l’armée.

Le porte-parole de la LNA, Ahmed al-Mismari, a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse à Benghazi : « Les informations selon lesquelles l’armée nationale libyenne aurait abattu un avion militaire qui venait de Misrata ».

On ne sait toujours pas si l’avion appartenait au gouvernement de l’Accord national GNA ou à une force étrangère.

Cela intervient après qu’une source de l’Armée nationale libyenne LNA ait déclaré plus tôt dans la journée à Sputnik que l’aviation du gouvernement de l’Accord national GNA visait les positions LNA du maréchal Khalifa Haftar situées non loin de Tripoli, la capitale de la Libye.

La situation en Libye, qui a été divisée entre deux gouvernements rivaux, un parlement élu gouvernant l’est du pays et l’Autorité nationale libyenne, soutenue par l’ONU et l’UE, gouvernant l’ouest depuis Tripoli, s’est encore aggravée début avril, lorsque la LNA, soutenue par le gouvernement oriental, a annoncé jeudi une offensive contre Tripoli afin d’expulser de cette ville, des forces, que Haftar a appelé les « forces terroristes ».

En réponse, les forces armées fidèles au GNA ont lancé dimanche une opération militaire contre la LNA.

MOSCOU, Sputnik – L’aviation de l’Armée nationale libyenne LNA dirigée par le maréchal Khalifa Haftar a mené une frappe aérienne contre une base militaire contrôlée par le gouvernement de l’Accord national GNA à Tripoli, a rapporté Sky News Arabia jeudi.

Selon le point de vente, la LNA a attaqué la base militaire de Mitiga située dans le nord-est de Tripoli.

Lundi, le porte-parole de la LNA, Ahmed Mismari, a confirmé que plus tôt dans la journée, la LNA avait mené une attaque aérienne contre le seul aéroport de Tripoli en état de fonctionnement, Mitiga, ajoutant que l’opération ne ciblait que deux avions et ne visait pas à interrompre les vols des avions civils.

Le 4 avril, Haftar, soutenu par le Parlement de l’Est, a annoncé une offensive contre Tripoli dans le but de chasser de la ville ce que Haftar a appelé les forces terroristes. En réponse, les forces armées fidèles à l’Alliance ont lancé une opération militaire contre l’Armée nationale libyenne.

La Libye souffre de troubles depuis 2011, année où son dirigeant de longue date, Mouammar Kadhafi, a été renversé et tué. Depuis lors, le pays a été divisé entre deux gouvernements rivaux, un parlement élu gouvernant l’est du pays et le GNA soutenu par l’ONU, l’UE et les dirigeant de l’ouest depuis Tripoli.