⚡L’arrestation de Julian Assange, Wikileaks : Edward Snowden, il s’agissait bel et bien de la police secrète britannique

Julian Assange est arrêté pour avoir révélé des crimes de guerre américains – Sarah Abdallah‏, analyste géopolitique

Edward Snowden est plus tranquille en Russie, chez Poutine, où personne ne pourra venir le chercher avant de recevoir des missiles “Kalibr” sur la tête!😎😅😂

Pour les personnes qui disent par réflexe « il n’y avait pas de police secrète! », Voici le journaliste qui était sur le terrain et qui disait que certains des agents qui ont procédé à l’arrestation surveillaient l’ambassade en civil depuis des jours.

For the folks reflexively saying « there weren’t any secret police! », here’s the reporter who was on the ground saying some of the arresting officers had been staking out the embassy in plain clothes for days. https://t.co/T6LoOfCN9H — Edward Snowden (@Snowden) 11 avril 2019

Le lanceur d’alerte Edward Snowden a dénoncé l’arrestation de Julian Assange ce jeudi, 11 avril, comme une atteinte à la liberté de la presse à l’échelle internationale, en violation des droits de l’homme.

Edward Snowden, un lanceur d’alerte américain et ancien employé de la CIA, a parlé de «journée noire pour la liberté de la presse» à propos de l’arrestation de Julian Assange par les autorités britanniques.

Snowden a tenu à souligner, en se référant à une journaliste présente sur place, qu’il s’agissait bel et bien de la police secrète britannique. ⏭ fr.sputniknews.com

Julian #Assange gets arrested for exposing US war crimes and publishing the truth, while mainstream media CEOs not only continue roaming freely after selling us lies for numerous catastrophic wars, but get to keep on doing exactly that with Venezuela and Iran. #Wikileaks — Sarah Abdallah (@sahouraxo) 11 avril 2019

Julian Assange est arrêté pour avoir révélé des crimes de guerre américains et avoir publié la vérité, tandis que les principaux dirigeants de médias non seulement continuent à circuler librement après nous avoir vendu des mensonges pour de nombreuses guerres catastrophiques, mais de continuer à faire exactement cela avec le Venezuela et l’Iran. @sahouraxo

UN expert on torture @NilsMelzer expresses alarm at reports #WikiLeaks founder Julian Assange may be expelled imminently from #EcuadorianEmbassy in London, saying he intends to personally investigate case. Learn more: https://t.co/Itn4RoCPVg pic.twitter.com/ogPig1sU8G — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) 5 avril 2019

L’expert de l’ONU sur la torture alarmé par les informations selon lesquelles Assange pourrait bientôt être expulsé de l’ambassade de l’Équateur

GENÈVE, le 5 avril 2019 – Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la torture, Nils Melzer, est alarmé par les informations selon lesquelles Julian Assange pourrait être expulsé prochainement de l’ambassade de l’Equateur à Londres, affirmant son intention d’enquêter personnellement sur cette affaire.

« Selon moi, si M. Assange devait être expulsé de l’ambassade de l’Équateur, il risque d’être arrêté par les autorités britanniques et extradé vers les États-Unis », a déclaré l’expert des Nations Unies. « Une telle réaction pourrait l’exposer à un risque réel de violations graves de ses droits fondamentaux, y compris sa liberté d’expression, son droit à un procès équitable et l’interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

« J’exhorte donc le Gouvernement équatorien à s’abstenir d’expulser M. Assange de son ambassade à Londres, ou de cesser ou de suspendre son asile politique jusqu’à ce que la pleine protection de ses droits fondamentaux puisse être garantie.

« Si, pour quelque raison que ce soit, M. Assange relève de la juridiction britannique, j’exhorte le Gouvernement britannique à s’abstenir d’expulser, de renvoyer ou d’extrader M. Assange vers les États-Unis ou toute autre juridiction, tant que son droit d’asile en vertu du droit des réfugiés ou de la protection subsidiaire en vertu du droit international des droits humains ne sera pas établi au terme d’une procédure transparente et impartiale garantissant le droit à un procès équitable et à une procédure régulière, notamment à l’appel » a dit Melzer.

« Selon les informations que j’ai reçues, M. Assange est exposé à un risque d’extrême vulnérabilité et son état de santé est en déclin. Je lance donc un appel aux autorités équatoriennes pour qu’elles continuent de lui offrir, dans toute la mesure possible compte tenu des circonstances, des conditions de vie adéquates et un accès à des soins médicaux appropriés.

« Je prépare actuellement une demande officielle aux Gouvernements équatorien et britannique pour qu’ils effectuent une visite sur place auprès de M. Assange et qu’ils rencontrent les autorités compétentes des deux États afin d’évaluer la situation et les risques encourus par M. Assange à la lumière de l’interdiction universelle et absolue de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

« L’extradition sans garanties d’une procédure régulière, y compris une évaluation des risques individuels et des mesures de protection adéquates, est contraire au droit international, en particulier si l’État de destination applique la peine de mort et n’a pas divulgué les charges pénales retenues contre la personne concernée. Dans de telles circonstances, l’interdiction légale internationale du « refoulement » est absolue, quelles que soient les considérations de sécurité nationale, d’opportunité politique ou toute autre considération similaire », a déclaré le Rapporteur spécial. ohchr.org

Honte policière, honte politicienne, honte militaire, honte journalistique., honte citoyenne..

Nous n’avons pas de constitution.

La liste est longue des prochaines arrestations arbitraires de l’empire.

Tout pouvoir va jusqu’à ce qu’il trouve une limite et cherche à s’autonomiser. https://t.co/WAgBigtICg — Étienne Chouard (@Etienne_Chouard) 11 avril 2019