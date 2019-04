😡Direct, Wikileaks : Assange, arrêté dans l’ambassade d’Équateur à Londres

Julian Assange arrêté par la Gestapo britannique de l’Etat profond “Establishment”

Réfugié depuis 2012 à l’ambassade d’Équateur à Londres, le fondateur du site Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté le 11 avril, a annoncé la police britannique. Le Président équatorien Lenin Moreno a confirmé l’information.

Le fondateur du site lanceur d’alertes Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté jeudi à Londres, a annoncé la police britannique.

La police britannique dit avoir été invitée à pénétrer dans l’ambassade d’Equateur à Londres, ce pays ayant mis fin au statut d’asile dont bénéficiait le lanceur d’alerte. Le Home Office a confirmé l’arrestation.

URGENT: Ecuador has illigally terminated Assange political asylum in violation of international law. He was arrested by the British police inside the Ecuadorian embassy minutes ago.https://t.co/6Ukjh2rMKD — WikiLeaks (@wikileaks) 11 avril 2019

Auparavant, WikiLeaks avait annoncé sur son compte Twitter que Julian Assange pourrait être expulsé de l’ambassade équatorienne à Londres «dans quelques heures ou jours». Le ministère équatorien des Affaires étrangères avait qualifié cette information de «rumeur».

Scotland Yard s’explique

«Julian Assange, 47 ans, a été arrêté aujourd’hui, jeudi 11 avril, par des agents du service de la police métropolitain (MPS) à l’ambassade d’Équateur», a annoncé Scotland Yard, expliquant que l’arrestation avait été menée en vertu d’un mandat de juin 2012 délivré par le tribunal londonien de Westminster Magistrates, pour non présentation devant la justice.

Scotland Yard a également précisé que Julian Assange avait été arrêté à la demande des autorités américaines, conformément à une ordonnance d’extradition.

UPDATE: Julian Assange has been further arrested in relation to an extradition warrant on behalf of the United States authorities. He remains in custody at a central London police station. https://t.co/rK3mtlsPBE pic.twitter.com/kipiWbflOh — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 11 avril 2019

Arrestation à cause de l’ambassadeur équatorien

Selon le compte Twitter du site d’information WikiLeaks, l’ambassadeur équatorien a «invité» la police dans l’ambassade pour arrêter Assange.

URGENT Julian Assange did not « walk out of the embassy ». The Ecuadorian ambassador invited British police into the embassy and he was immediately arrested. — WikiLeaks (@wikileaks) 11 avril 2019

La police britannique dit également avoir été invitée par Quito à pénétrer dans les locaux de l’ambassade d’Équateur à Londres, ce pays ayant mis fin au statut d’asile diplomatique dont bénéficiait le lanceur d’alerte.

Statut d’asile diplomatique retiré

Le Président équatorien, Lenin Moreno, a souligné jeudi que Quito avait bien retiré à Julian Assange son statut d’asile diplomatique en raison de violations répétées des conventions internationales.

«L’Équateur a décidé de manière souveraine de retirer l’asile diplomatique à Julian Assange pour avoir violé à plusieurs reprises les conventions internationales et le protocole de cohabitation», a écrit Lenin Moreno sur Twitter.

L’ex-président équatorien Rafael Correa a accusé jeudi son successeur Lenin Moreno d’être responsable de l’arrestation du fondateur de Wikileaks Julian Assange à Londres, le qualifiant de «plus grand traître de l’histoire latino-américaine».

Possible extradition vers les États-Unis

Comme l’a indiqué l’avocat de Julian Assange, son client pourrait être extradé vers les États-Unis. Selon la mère de Julian Assange, il est possible que celui-ci comparaisse devant le Tribunal dans un délai de 24 heures. Il serait passible d’une peine maximale de 12 mois de prison.

Selon le Président Moreno, Assange ne sera pas extradé vers un pays où il risque la peine de mort.

Possible réouverture de l’enquête pour viol

L’avocate de la femme qui accuse Julian Assange de viol en Suède en 2010 a indiqué jeudi qu’elle allait demander au parquet la réouverture de l’enquête après l’arrestation du fondateur de WikiLeaks à Londres.

Réactions de la communauté internationale

Le ministre britannique de l’Intérieur, Jeremy Hunt, interrogé sur Sky News, a souligné qu’Assange n’était pas «un héros» et que son avenir serait décidé par la justice britannique en toute indépendance. «Personne n’est au-dessus des lois», a-t-il dit.

En réagissant à l’arrestation du fondateur de WikiLeaks, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré: «Nous espérons que tous ses droits seront respectés».

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a pour sa part écrit sur Facebook à ce propos: «La main de la « démocratie » étrangle la liberté».

En France, Jean-Luc Mélenchon a qualifié Lenin Moreno de « traître », ajoutant qu’il était également un « larbin des USA ».

Le traitre @Lenin Moreno se double maintenant du titre de larbin des USA. Après s’en être pris à @MashiRafael, il livre maintenant Julian #Assange à la police.#WikiLeaks — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 11 avril 2019

Histoire de Julian Assange

Pour rappel, en 2012, Julian Assange a trouvé asile à l’ambassade équatorienne de Londres dans le but d’échapper à une extradition vers la Suède où il était recherché pour viol et agression sexuelle. Bien que ces poursuites aient été abandonnées en 2017, le tribunal de Westminster a maintenu le mandat d’arrêt contre M. Assange, indiquant qu’il avait été délivré après que ce dernier a enfreint les conditions de sa liberté sous caution. Julian Assange craint, en cas d’arrestation, d’être extradé vers les États-Unis où il est poursuivi pour la divulgation de nombreux secrets militaires et documents diplomatiques américains.

fr.sputniknews.com