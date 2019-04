🔴Les taliban affirment avoir abattu un bombardier stratégique américain B-52 en Afghanistan

Les taliban ont affirmé avoir abattu le bombardier stratégique américain B-52 alors qu’il décollait de la base aérienne de Shawrab dans la province de Helmand dans le sud de l’Afghanistan.

« Des moudjahidines de l’Emirat islamique ont ciblé un bombardier américain B-52 armé d’armes lourdes aujourd’hui tôt ce matin dans la région de Lar dans le district de Washir, dans la province de Helmand, le bombardier s’est écrasé et tous les membres d’équipage ont été tués alors que la fumée s’échappait encore du lieu de l’accident », a déclaré Qarri Muhammad Yousef Ahmad, porte-parole du Taliban.

Aucune confirmation ou commentaire des responsables en Afghanistan ou aux États-Unis pour le moment.

Carte afghanistan.liveuamap.com

Adaptation Yandex

Un avion s’est écrasé au cœur de la province d’Helmand, un résident de le région de la province d’Helmand a été tué.

« One of our unmanned aircraft experienced engine failure and crashed in #Helmand province today (Wednesday). We are working to recover it, » the Resolute Support says in a statement. #Afghanistan pic.twitter.com/FAIeIUXkhz

— TOLOnews (@TOLOnews) 10 avril 2019