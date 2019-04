L’activité des vols militaires de la Russie en mer Baltique, dans l’Arctique, est nettement inférieure à celle des pays de l’OTAN. Tout le monde devrait le savoir – Vladimir Poutine

ST. PETERSBOURG, Sputnik – La Russie est prête à coopérer avec tout président choisi par le peuple américain, a déclaré le président Vladimir Poutine mardi lors d’une séance plénière du 5e Forum international arctique.

« Que nous le voulions ou non, cela ne dépend pas de nous – ce n’est pas le domaine où ces catégories sont appliquées. Nous respectons le choix du peuple américain, quel qu’il soit, et nous sommes prêts à travailler avec lui », a déclaré M. Poutine en réponse à la question de savoir s’il veut que le président américain actuel gagne les élections de 2020.

M. Poutine a ajouté que la Russie était prête à reprendre un dialogue complet et égal avec les États-Unis, malgré ses désaccords avec le président Donald Trump.

« Si le dialogue à part entière et égal entre les États-Unis et la Russie reprend, y compris sur les questions qui nous intéressent et qui intéressent l’humanité tout entière, sur les questions de désarmement, nous ne pourrons que nous en réjouir, nous sommes prêts pour cela », a souligné le président russe.

Sur les sanctions

La Russie n’a perdu que la moitié de ce que l’Europe a perdu à cause des sanctions, a déclaré mardi le président russe Vladimir Poutine.

« Selon les estimations de la Commission européenne elle-même, les pertes de l’Union européenne s’élèvent à environ 50 milliards d’euros, tandis que celles de la Russie sont estimées à 25-26 [milliards d’euros].

S’exprimant en outre, le dirigeant russe a déclaré que la Russie ne manquait rien dans le secteur de l’énergie, bien que les sanctions entravent le développement.

« N’oublions pas que la Russie est un vaste pays doté de capacités hydroélectriques, nous développons et allons développer le secteur de l’énergie nucléaire. Nous n’avons que 16 % de la production dans le secteur de l’énergie nucléaire. Il existe déjà plus de 90 [pour cent de la production] en France, et nous n’en avons que 16, nous devons atteindre au moins 25 [pour cent]. Nos voisins – la Finlande – vont construire, et ainsi de suite. Nous n’avons donc rien manqué », a déclaré M. Poutine lors du Forum international de l’Arctique à Saint-Pétersbourg.

« Maintenant, en ce qui concerne la pression des sanctions… Elle entrave en partie [le développement de la Russie], mais pas d’une manière critique, même dans une certaine mesure, elle nous pousse à développer activement nos propres technologies », a souligné le président russe.

Sur l’Arctique

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi qu’il s’attendait à ce que le facteur arctique dans l’économie russe soit en croissance.

« Aujourd’hui, l’Arctique représente plus de 10 % de tous les investissements dans la Fédération de Russie. Et nous nous attendons à ce que l’importance du facteur arctique dans l’économie du pays ne fera que croître », a déclaré M. Poutine lors du 5e Forum international de l’Arctique « Arctique – Territoire de dialogue ».

Il a déclaré que la Russie adopterait cette année une stratégie de développement de l’Arctique jusqu’en 2035.

M. Poutine a déclaré que la Russie moderniserait les ports de la côte arctique et sa flotte de brise-glace.

Le chef de l’Etat a également noté que le niveau d’activité des vols militaires de la Russie au-dessus de la région arctique est nettement inférieur à celui de l’OTAN.

« L’activité des vols militaires dans la zone de la mer Baltique, dans l’Arctique, est nettement inférieure à celle des pays de l’OTAN. Tout le monde devrait le savoir », a déclaré M. Poutine lors d’une séance plénière du 5e Forum international de l’Arctique à Saint-Pétersbourg.

Poutine a également critiqué les pays de l’OTAN pour avoir refusé d’accepter la proposition de la Russie d’effectuer des vols militaires dans la région avec des transpondeurs actifs pour faciliter l’identification des avions de combat.

