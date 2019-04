📹Iran : Un drone iranien traque un porte-avions US dans le golfe Persique

M. Trump, dites à vos navires de guerre de ne pas s’approcher des bateaux des Gardiens de la Révolution – Mohsen Rezaei, commandant IRGC

By Muraselon

Une vidéo mise en ligne montre un drone filmé par un drone iranien, d’un porte-avions américain alors qu’il traversait le golfe Persique, toutefois, la date de la séquence semble ancienne.

Suite à la décision du président américain Trump de désigner les Gardiens de la révolution iraniens comme un groupe terroriste étranger, les Iraniens ont publié la vidéo de la séquence du drone en déclarant que « les soldats de Trump doivent désormais demander pour un passage sûr dans le Golfe Persique ».

muraselon.com

Adaptation Yandex

Le commandant des gardes iraniens demande aux navires de guerre de la marine américaine de garder leurs distances : ISNA

LONDRES, Reuters – Un commandant des Gardiens de la révolution iraniens a averti la marine américaine de garder ses navires de guerre à distance des vedettes rapides des Gardiens de la révolution dans les eaux du Golfe, un jour après que les États-Unis les aient désignés comme organisation terroriste.

« M. Trump, dites à vos navires de guerre de ne pas s’approcher des bateaux des Gardiens de la Révolution », a déclaré l’agence de presse ISNA dans un tweet de Mohsen Rezaei.

Reportage Bozorgmehr Sharafedin, montage Raissa Kasolowsky reuters.com

Le porte-avions USS John C. Stennis (CVN 74) a transité par le détroit d’Hormuz, le 7 avril 2019. Le groupe d’attaque du porte-avions John C. Stennis est déployé dans la zone d’opérations de la 5e flotte américaine pour soutenir les opérations navales visant à assurer la stabilité et la sécurité maritimes dans la région du centre, reliant la Méditerranée et le Pacifique par l’ouest de l’océan Indien et trois points de passage stratégiques. navy.mil