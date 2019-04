📹Les américains fuient la Libye alors que les troupes de Haftar avancent vers Tripoli

Les troupes US abandonnent la côte libyenne non loin de Tripoli

Les rapports précédents indiquaient que les forces du maréchal Khalifa Haftar s’étaient rapprochées de la capitale libyenne, contrôlée par le gouvernement soutenu par l’ONU.

Des images vidéo d’un navire de la marine américaine et du Corps des Marines abandonnant la côte libyenne non loin de Tripoli ont été diffusées en ligne dimanche, suscitant des spéculations sur l’escalade des problèmes de sécurité après que le commandant libyen Khalifa Haftar ait ordonné à ses troupes de se diriger vers Tripoli.

Le navire ressemble à un aéroglisseur LCAC qui est normalement utilisé par les forces américaines pour transporter les troupes, les véhicules et la cargaison du navire à terre.

Auparavant, le général Thomas Waldhauser, chef du US Africa Command Marine Corps, avait déclaré que les Etats-Unis retiraient temporairement certaines de leurs forces de Libye en raison de la situation sécuritaire « de plus en plus complexe et imprévisible ».

