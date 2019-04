Iran : Le président Trump désigne les Gardiens de la révolution iraniens IRGC comme organisation terroriste

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a déclaré les États-Unis « Parrain du terrorisme d’État »

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les Etats-Unis avaient désigné le corps des gardes de la révolution iranien comme une organisation terroriste étrangère. Il s’agissait de la première fois que Washington qualifiait officiellement les forces armées d’un autre pays d’un groupe terroriste.

Les critiques ont prévenu que cette mesure pourrait ouvrir la porte à des actions similaires de la part de gouvernements hostiles aux autorités militaires et du renseignement américains. Les États-Unis ont déjà mis sur liste noire des douzaines d’entités et de personnes pour leur affiliation à l’IRGC, mais pas l’organisation dans son ensemble.

L’Administration américain désigne le Corps des Gardiens de la révolution islamique IRGC en tant qu’organisation terroriste étrangère. whitehouse.gov

Corps des Gardiens de la révolution islamique

Trump désigne la force militaire iranienne d’élite comme une organisation terroriste

Washington, CNN – Le président Donald Trump a annoncé lundi que les États-Unis allaient officiellement désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique iraniens en tant qu’organisation terroriste étrangère, ce à quoi certains membres de l’administration s’étaient opposés en raison des risques potentiels pour les troupes américaines au Moyen-Orient.

La mesure « reconnaît la réalité que l’Iran n’est pas seulement un État qui parraine le terrorisme, mais que l’IRGC participe activement au terrorisme, le finance et en fait la promotion en tant qu’outil d’État », a déclaré M. Trump dans une déclaration qui décrit l’IRGC comme « le principal moyen dont dispose le gouvernement iranien pour mener et exécuter sa campagne terroriste mondiale. »

Les responsables de l’administration ont déclaré que cette décision est une réponse au comportement déstabilisateur de l’Iran au Moyen-Orient, notamment le soutien au régime en Syrie, aux rebelles houthis au Yémen et au Hezbollah au Liban, ainsi qu’aux complots d’assassinat en Europe et aux États-Unis.

L’annonce vise à enfoncer un pieu au cœur d’une institution centrale en Iran. Créé après la révolution islamique de 1979, l’IRGC n’est pas seulement l’institution militaire la plus puissante de l’Iran, il exerce une influence profonde sur la politique et l’économie intérieures, ses intérêts s’étendant au-delà des secteurs de la construction, des télécommunications, de l’automobile et de l’énergie.

L’Iran répond

Au-delà de la dissidence interne déclenchée par la désignation au sein du gouvernement américain, cette mesure pourrait également accroître les tensions avec les alliés, en particulier l’Irak, où l’IRGC a des liens avec les milices et les responsables, et le Liban, où il soutient le Hezbollah, qui est membre du gouvernement.

Le Conseil suprême de sécurité nationale iranien a réagi lundi en déclarant les États-Unis « parrain du terrorisme d’État » et les troupes américaines opérant dans la région « groupes terroristes », selon l’IRNA, l’agence de presse publique iranienne.

« La République islamique d’Iran se déclare en réciprocité contre l’action illégale et déraisonnable des États-Unis aujourd’hui, considérant les États-Unis comme un gouvernement parrainé par le terrorisme et le Commandement central des États-Unis, le CENTCOM, et toutes ses forces affiliées comme des groupes terroristes », a déclaré le Conseil national de sécurité de la République islamique d’Iran dans un communiqué, a indiqué l’IRNA.

« De toute évidence, le régime américain assumera l’entière responsabilité des conséquences dangereuses de cette entreprise », peut-on lire dans la déclaration.

C’est la première fois que les États-Unis nomment un membre d’un autre gouvernement comme organisation terroriste étrangère.

Elle entrera en vigueur le 15 avril, a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo à la presse lundi au département d’État.

Les sanctions économiques et de voyage imposées au groupe militaire d’élite signifient que tout groupe ou individu qui fait affaire avec l’IRGC pourrait faire l’objet de poursuites pénales pour avoir fourni un soutien matériel à une organisation terroriste.

« Cette mesure historique privera le premier État parrain du monde de la terreur et des moyens financiers nécessaires pour répandre la misère et la mort dans le monde entier « , a déclaré M. Pompeo. Il a averti que les entreprises présentes en Iran ou engagées avec ses entreprises devront prendre des mesures supplémentaires pour s’assurer qu’elles ne violent pas les sanctions américaines.

Brian Hook, conseiller politique principal à Pompeo, a déclaré lundi que l’IRGC contrôle « jusqu’à la moitié de l’économie iranienne ».

« Il est absolument vrai que l’IRGC représente une part importante de l’économie iranienne grâce à la Kleptocratie pure », a déclaré M. Pompeo. « Les entreprises et les banques du monde entier ont désormais le devoir clair de veiller à ce que les entreprises avec lesquelles elles effectuent des transactions ne soient pas liées à l’IRGC de manière significative. »

Préoccupations au sujet des troupes

De hauts responsables ont déclaré que la décision de désignation, qui relève officiellement du département d’État, représente la prochaine étape de la campagne de pression maximale de l’administration Trump contre l’Iran, mais que cette décision s’était heurtée à une résistance interne en raison des préoccupations concernant les troupes américaines au Proche-Orient.

Des responsables de la défense ont déclaré à CNN que les troupes américaines en Syrie et en Irak se trouvent souvent à proximité des membres de l’IRGC. Les États-Unis ont environ 5 000 soldats en Irak et près de 2 000 en Syrie.

L’an dernier, CNN a rapporté que le directeur du renseignement national, Dan Coats, avait averti l’administration que la désignation des IRGC pourrait présenter des dangers pour les forces américaines, selon une source familière avec la question.

Interrogé sur les risques encourus par les troupes américaines au Moyen-Orient et en particulier en Irak, M. Hook a déclaré aux journalistes du département d’État que « la décision qui a mené à ce processus était un processus inter-agences complet qui incluait tous les membres du NSC. Nous avons pris toutes les mesures appropriées et prudentes dans le cadre de cette désignation. »

Il a ajouté que « chaque fois que nous et d’autres nations crions et exposons le régime tel qu’il est, il se comporte comme une organisation mafieuse qui accroît ses menaces. Leurs menaces ne nous dissuaderont pas. »

Préparé

Nathan Sales, coordinateur du département d’État pour la lutte contre le terrorisme, a déclaré que l’agence ne discuterait pas en détail des mesures prises pour assurer la sécurité du personnel américain.

« Je peux vous assurer que nous prenons la protection des forces très, très au sérieux. C’est pourquoi nous avons mené un processus interinstitutionnel solide pour nous assurer que toutes les parties intéressées sont prêtes à faire face à tout ce que le régime iranien pourrait nous lancer », a-t-il déclaré, s’exprimant aux côtés de Hook Monday.

Le Commandant Rebecca Rebarich, porte-parole du Pentagone, a déclaré lundi que « le Département de la Défense est prêt à mettre en œuvre la décision du Président et du Secrétaire d’Etat de désigner le Corps des gardiens de la révolution islamique comme une organisation terroriste étrangère ».

« Pour des raisons de politique générale, nous ne discutons pas des ajustements aux niveaux de protection de la force ou des mesures de protection pour des raisons de sécurité opérationnelle », a poursuivi M. Rebarich. « Comme toujours, le ministère de la Défense a pris des mesures prudentes pour assurer la sécurité de nos forces dans le monde entier et rester prêt à mener à bien nos missions. »

Mark Dubowitz, PDG de la Fondation pour la défense des démocraties, a déclaré qu’il était « approprié que le groupe terroriste le plus dangereux au monde, responsable de la mort de dizaines de milliers d’innocents et soutenu par un appareil d’État massif et une vaste richesse énergétique, soit finalement désigné comme une organisation terroriste étrangère ».

Cette désignation signifie maintenant que « le gouvernement des États-Unis peut vraiment libérer tous ses pouvoirs économiques, politiques et en matière de poursuites » pour punir l’Iran, a dit M. Dubowitz.

Trita Parsi, l’auteur de « Losing an Enemy – Obama, Iran and the Triumph of Diplomacy », a averti que cette désignation a d’importantes implications politiques et ne servira finalement pas les intérêts de sécurité des États-Unis.

« Cette décision ferme une nouvelle porte potentielle pour résoudre pacifiquement les tensions avec l’Iran », a déclaré M. Parsi. « Une fois que toutes les portes seront fermées et que la diplomatie sera rendue impossible, la guerre deviendra essentiellement inévitable… cette décision ne sert en aucune façon la sécurité nationale américaine. Au contraire, elle rend l’Amérique moins sûre en rendant la guerre plus probable. »

« Même si les futures administrations voudront résoudre les tensions avec l’Iran, la toile d’araignée des sanctions et des désignations terroristes rend toute avancée significative vers une percée diplomatique avec l’Iran politiquement irréalisable à Washington », a dit Mme Parsi.

Réaction israélienne

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s’est vivement félicité de cette initiative, qui a remercié Trump sur un tweet et a semblé s’attribuer le mérite de cette initiative, qui intervient un jour avant les élections israéliennes.

« Merci, mon cher ami, le président des États-Unis Donald Trump, pour votre décision de déclarer les Gardiens de la révolution iraniens comme une organisation terroriste », a écrit Netanyahou. « Merci d’avoir répondu à une autre de mes demandes importantes, qui sert nos intérêts et ceux des pays de la région. »

La désignation de l’IRGC fait suite à l’annonce faite par Trump le 21 mars que les États-Unis reconnaîtraient le contrôle israélien du plateau du Golan, une mesure qui va à l’encontre des résolutions des Nations Unies contre la prise de terres par la force. Tout comme la décision du Président de déplacer l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem et de reconnaître la ville comme capitale d’Israël, la décision du Golan a renversé des décennies de politique américaine et s’est opposée aux normes internationales. edition.cnn.com

