Syrie : Sous la supervision d’experts belges, les terroristes du Front Nosra et du Parti de Turkestan approvisionnent leurs missiles de substances chimiques

Les terroristes préparent des attaquent chimiques

Idlib, SANA – Des sources locales ont révélé que les terroristes du ‘’Front Nosra’’ et du ‘’Parti de Turkestan’’ avaient modifié des missiles et leur avaient fourni de substances chimiques, avec la participation et la supervision d’experts en chimie de pays occidentaux, dans le but de les utiliser pour attaquer les zones sûres et les points de contrôle de l’armée dans les deux banlieues de Hama et Lattaquié.

Selon un rapport publié par l’agence de presse russe ‘’Sputnik’’, les sources ont indiqué que des terroristes du ‘’Front Nosra’’ et du ‘’Parti de Turkestan’’ avaient modifié, dans l’un des quartiers généraux des terroristes du ‘’Front Nosra’’ dans la région de Sahel Rouje à l’ouest d’Idleb, environ 120 missiles et les avaient équipés de substances chimiques, avec la participation et la supervision d’experts en chimie de nationalité belge.

Les sources ont indiqué que des terroristes du ‘’Front Nosra’’ et du ‘’Pati de Turkestan’’, en coopération avec les ‘’Casques blancs’’, avaient transporté lundi dernier à bord de cinq ambulances les missiles qui se trouvaient dans des entrepôts du réseau ‘’Front Nosra’’ à Idleb vers l’un de ses quartiers généraux dans la région de Sahel Rouje.

Simultanément avec le transport par les terroristes des ‘’Casques blancs’’ d’outils et d’équipements spéciaux de la région de Khan Cheikoune vers le même quartier général à Sahel Rouje, des experts belges ont supervisé le transport de 8 bidons de gaz du chlore dans des boîtes en bois dans une voiture fermée, depuis l’un des quartiers généraux des terroristes du ‘’Front Nosra’’ dans la ville de Dana au nord d’Idleb vers le même quartier général où les experts belges avaient commencé l’opération de la modification.

Les sources ont ajouté que les missiles modifiés avaient ensuite été transportés en trois parties, la 1ère partie était remise aux terroristes d’ ‘’al-Azza’’ et ‘’Haras al-Din’’ dans la banlieue nord de Hama, la 2e partie était consacrée aux terroristes d’ ‘’Ansar al-Tawhid’’ dans les zones qu’ils contrôlent à Sahel al-Ghab dans la banlieue nord de Hama, alors que la 3e partie était accordée aux terroristes ouïghours chinois au ‘’Parti Islamique du Turkestan’’ dans la banlieue nord-est de Lattaquié.

