Les forces de l’OTAN veulent affronter la Russie en mer Noire!

By Andreï Riskin

L’Alliance prépare un cadeau pour le deuxième tour de l’élection présidentielle de Petro Porochenko

L’OTAN prépare actuellement un ensemble de mesures visant à freiner les actions de la Russie dans le bassin de la mer Noire, notamment l’envoi de navires vers la mer Noire afin de garantir le passage des navires ukrainiens dans le détroit de Kertch. Cela a été annoncé aujourd’hui par le représentant américain de l’alliance Kay Bailey Hutchison.

«Nous travaillons sur un ensemble de mesures que nous prévoyons de soumettre aux ministres des Affaires étrangères. Ces mesures prévoient une surveillance renforcée, notamment aérienne, tandis qu’un plus grand nombre de navires de l’OTAN entreront dans la mer Noire pour assurer le passage en toute sécurité des navires ukrainiens dans le détroit de Kertch jusqu’à la mer d’Azov, a-t-elle annoncé lors d’un point de presse. « Il est très important que la sécurité de la Roumanie, de la Bulgarie et de l’Ukraine, ainsi que de la Géorgie, soit assurée dans la mer Noire, à la fois pour leurs navires et pour la côte. »

Eh bien, avec l’Ukraine et la Géorgie, tout est clair: dans ces pays, ils ne se lassent pas de parler de «l’agression russe». Mais je pense que personne n’a encore entendu parler de la menace de la Russie pour la sécurité de la Roumanie et de la Bulgarie. Surtout de la part des dirigeants de ces pays.

Auparavant, un représentant du département d’État américain a déclaré lors d’un point de presse au ministère: « La Russie sera présente sur la discussion lors de la réunion ministérielle. Comme on l’a déjà mentionné, elle représente une menace pour l’alliance et les États-Unis. Je pense que tous les aspects de la menace russe seront discutés. Cela inclut des actions dans le détroit de Kertch, cela inclut l’annexion de la Crimée, l’occupation de la Géorgie, l’attaque de Skripal, la violation du Traité sur l’élimination des missiles à portée intermédiaire et à courte portée. »

Notez qu’il existe actuellement un escadron de l’OTAN assez impressionnant dans la mer Noire. Le groupe naval comprend son destroyer principal, la marine néerlandaise Evertsen, la frégate canadienne Toronto, la frégate espagnole Santa Maria, la frégate turque Gelibolu et le navire auxiliaire de la marine française Var. Ces forces ne suffisent-elles pas pour «assurer le passage des navires ukrainiens dans le détroit de Kertch»? Mme Hutchison a parlé du passage des « navires ukrainiens » sous le pont de Kertch. Mais les navires civils et si calmement entrent dans la mer d’Azov (ou hors de celle-ci). Ou s’agit-il uniquement de navires de guerre? Comme vous le savez, l’année dernière, la tentative de pénétrer dans la mer d’Azov avec deux bateaux blindés et un remorqueur des Forces navales d’Ukraine (Forces navales d’Ukraine) s’est terminée tristement pour eux. Les navires ont été arrêtés par les gardes-frontières russes, les équipages ont été envoyés en état d’arrestation et attendent leur procès.

Comme NG l’a déjà écrit, début février de cette année. Le président ukrainien, Petro Porochenko, a déclaré que les navires de guerre ukrainiens tenteront à nouveau de passer sous le pont de Kertch: «Je ne vous dirai pas quand, puisque seuls des volontaires partiront, je n’exclus pas qu’il y aura des journalistes. Je n’exclus pas qu’il y aura des experts de l’OSCE là-bas … Mais nous irons certainement, nous défendrons certainement la liberté de navigation. » Cependant, il a affirmé qu’il espérait le soutien des navires de l’OTAN. Ensuite, dans l’alliance, cette idée était sceptique.

Maintenant, après la défaite de Porochenko au premier tour de l’élection présidentielle de l’OTAN, il semble qu’ils aient décidé de faire un cadeau électoral au président en exercice avant le second tour. En effet, peu importe la fin de la prochaine au «Détroit de Kertch», ils apporteront les lunettes de Porochenko, qui ne se fatiguent pas pour faire des déclarations belliqueuses.

Selon Hutchison, le plan de la mer Noire est une réponse aux défis auxquels l’OTAN et les États-Unis sont confrontés dans cette région, et pas seulement à cause de l’incident survenu dans le détroit de Kertch, mais aussi parce que « la Russie menace l’alliance sur tout le flanc Est, pas seulement dans le Nord. Étrange, mais le représentant américain à l’OTAN a oublié d’autres régions du monde. La Russie ne menace personne?

