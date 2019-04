🔴Les États-Unis envisagent de recourir à une action militaire contre le Venezuela – US Officiel

Le président Donald Trump envisagerait maintenant le scénario militaire! Mamma Mia! Catastrophe!

By Muraselon

Les États-Unis envisagent de recourir à l’action militaire contre le Venezuela, car les mesures diplomatiques deviennent inefficaces, a déclaré vendredi un haut responsable de l’administration américaine.

Les outils diplomatiques des États-Unis « continuent de diminuer en raison des récentes actions de Maduro », a dit le responsable.

« Ces outils diminuent, ce qui nous laisse avec des outils économiques accrus et une pression économique accrue ainsi qu’une option militaire qui, comme l’a dit le président Trump, est sur la table », a poursuivi la source.

Il a ajouté que l’option militaire était le résultat que « personne ne voudrait voir », mais qu’elle reste « celle qui est sérieusement considérée à mesure que les événements se déroulent ».

« La Communauté européenne, les États-Unis et le groupe de Lima ont clairement fait savoir que les conséquences de tout dommage ou de l’arrestation de Juan Guaido seraient dévastatrices pour Maduro, que ce serait la pire et dernière erreur qu’il ferait et que, par conséquent, nous le surveillons de très près.

Tout à l’heure, M. Trump a déclaré que son pays était presque à court d’options économiques et politiques sur le Venezuela et qu’il envisageait maintenant le scénario militaire.

Juan Guaido, leader de l’opposition vénézuélienne et président du Parlement, dont la nomination à ce poste avait été annulée par la Cour suprême du pays, s’est déclaré président par intérim lors d’un rassemblement à Caracas, capitale du pays, le 23 janvier. Plusieurs pays, dont les États-Unis, les membres du Groupe de Lima (à l’exclusion du Mexique), ainsi que l’Organisation des États américains, l’ont reconnu comme président.

Le président en exercice du Venezuela, Nicolas Maduro, a qualifié ces actions de tentative de coup d’État et a déclaré qu’il coupait les liens diplomatiques avec les États-Unis.

En revanche, la Russie, le Bélarus, la Bolivie, l’Iran, la Chine, Cuba, le Nicaragua, El Salvador, la Syrie et la Turquie ont exprimé leur soutien à Maduro.

muraselon.com

Adaptation Yandex