La Syrie réitère sa condamnation des politiques des Etats-Unis, de la France et de la Grande Bretagne qui menacent la paix et la sécurité internationales

Les Etats-Unis, la Grande Bretagne et la France, leurs agents terroristes ont tué et détruit en Syrie

Damas , SANA – Une source responsable du ministère des Affaires Etrangères et des Expatriés a affirmé que la Syrie réitère sa condamnation des agressions et des menaces des Etats-Unis, de la France et de la Grande Bretagne et de leurs politiques visant à porter atteinte aux objectifs pour lesquels l’Organisation pour l’Interdiction des armes chimiques avait été créée.

Dans une déclaration à SANA, la source a indiqué que les ministres des AE des régimes des Etats-Unis, de la Grande Bretagne et de la France poursuivent leurs politiques visant à dissiper tout soupçon sur le soutien apporté par leurs pays à leurs agents terroristes qui avaient tué et détruit en Syrie pour atteindre leurs objectifs représentés par l’imposition de l’hégémonie à la région arabe.

La source a précisé que les armes et les fonds fournis par ces pays aux groupes terroristes, y compris des millions de dollars qu’ils avaient récemment octroyés à la soi-disant « organisation des Casques blancs », font la plus grande preuve sur le mensonge flagrant exercé par ces pays et leurs ministres des Affaires étrangères.

Et la source de conclure : “Il est devenu clair pour tout le monde que ces pays ont encouragé les réseaux terroristes à utiliser des agents chimiques toxiques à Khan Cheikhoun, à Douma, à Alep et récemment dans le village de Rassif au nord de la ville de Hama ».

Razane

sana.sy

La #Syrie demande au président du régime français, Emmanuel #Macron, de se mêler de ses affaires https://t.co/80GydED1OX @IntropaJacques Le président Macron veut imposer à la Syrie,un pays souverain, un mode de vie à l’occidentale et colonialiste #Syria #GiletsJaunes #YellowVests pic.twitter.com/t5wihsY5RC — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 29 janvier 2019