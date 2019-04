Direct, Acte XXI, Gilets Jaunes : À l’Élysée, c’est la panique!

De Nombreux Gilets Jaunes sont venus chercher Macron dans sa Villa du Touquet, Castaner a envoyé des renforts Police pour suppléer les Gendarmes Mobiles. Fallait pas nous Inviter! @BBR4369

11h25 Situation tendue à Le Vigan, où les forces de l’ordre repoussent des Gilets jaunes à proximité du péage.

BREAKING: 100s of Yellow Vest marchers are already protesting in Rouen, France this morning. pic.twitter.com/rSYpTYU5QP#GiletsJaunes #ActeXXI

— Global News Network (@GlobalNews77) 6 avril 2019