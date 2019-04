BEYROUTH, LIBAN, 10h40 – Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré jeudi que les forces de l’OTAN devraient se rassembler pour faire face aux « menaces émergentes » posées par les militaires russes et la Chine au Venezuela.

« Nous devons adapter notre alliance pour faire face aux menaces émergentes… qu’il s’agisse de l’agression russe, des migrations incontrôlées, des cyberattaques, des menaces à la sécurité énergétique, de la concurrence stratégique chinoise, y compris la technologie et la 5G, et de nombreuses autres questions », a dit M. Pompeo.

M. Pompeo a lancé cet avertissement lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’OTAN à Washington jeudi, alors qu’ils célébraient le 70e anniversaire de l’alliance.

S’adressant aux journalistes après la réunion, M. Pompeo a déclaré que les membres de l’OTAN avaient convenu que les troupes russes devaient se retirer du Venezuela, où elles étaient déployées pour soutenir le président Nicolás Maduro, qui est sous la pression d’une coalition de plus de 50 pays, dont les États-Unis, pour se retirer.

Pompeo a déclaré que le sujet du Venezuela a été soulevé au cours des discussions sur les moyens de répondre à l’augmentation de l’activité militaire étrangère de Moscou dans des endroits tels que la mer Noire, où la Russie a saisi trois navires de guerre ukrainiens en novembre dernier.

Le vice-ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Ivan Gil, a déclaré jeudi que les forces russes resteraient au Venezuela aussi longtemps que nécessaire et n’a pas exclu la possibilité que d’autres pourraient être ajoutés, a rapporté l’agence de presse Interfax.

