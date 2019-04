🇻🇪🇸🇾Le président Assad : Ce qui se passe au Venezuela se ressemble à ce qui s’était passé en Syrie

C’est un immense honneur d’avoir été reçu par le frère, le président de la République arabe syrienne, Bachar Al-Assad. La victoire et la paix. – Jorge Arreaza, Ministre du pouvoir populaire pour les relations extérieures, Venezuela

Damas, SANA – Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd’hui  le chef de la diplomatie vénézuélienne, Jorge Arreaza, qui a donné un aperçu sur les derniers développements au Venezuela.

Le président al-Assad a exprimé sa confiance que le Venezuela surmontera la crise et qu’il retrouvera la stabilité le plus tôt que possible.

Le président al-Assad a fait savoir que la politique de certains pays occidentaux, notamment les Etats-Unis, envers le Venezuela, leur intervention dans ses affaires intérieures et l’imposition de l’embargo et des sanctions étaient devenues une ligne adoptée par ces pays contre ceux qui prennent une position contraire à leurs politiques.

Le président al-Assad a affirmé que ce qui se passe au Venezuela se ressemble à ce qui s’était passé en Syrie, précisant que l’objectif est d’imposer l’hégémonie aux pays et de saisir leur décision autonome.

De son côté, Arreaza a remercié le président al-Assad pour sa position soutenant le Venezuela, affirmant que les pays hostiles au Venezuela utilisent les mêmes outils qui avaient été utilisés pour attiser la guerre en Syrie.

L’entretien a porté sur les relations étroites entre les deux pays et l’importance de continuer à les renforcer au profit des deux peuples amis.

Par ailleurs, Mouallem a rencontré Arreaza et la délégation qui l’accompagne.

Les deux parties ont examiné les relations de coopération et d’amitié existant entre les deux pays et les moyens de les développer dans tous les domaines ainsi que les derniers développements dans les deux pays.

Les points de vue des deux parties étaient identiques envers les questions abordées.

Le ministre vénézuélien avait visité ce matin le mausolée du soldat inconnu au mont de Qassioun et posé une couronne de fleurs en appréciation des sacrifices de l’armée arabe syrienne.

