L’armée chinoise arrive au Venezuela

Un groupe de soldats chinois est arrivé au Venezuela dimanche dans le cadre d’un programme de coopération entre Pékin et Caracas.

Selon certaines informations, plus de 120 soldats de l’Armée de libération du peuple chinois sont arrivés sur l’île vénézuélienne de Margarita pour fournir une aide humanitaire et des fournitures militaires aux forces gouvernementales.

L’arrivée de l’Armée populaire de libération au Venezuela intervient quelques jours à peine après le déploiement des forces armées russes dans le pays pour y installer un centre de formation militaire pour hélicoptères.

Toutefois, cette décision de l’armée russe n’a pas été sans de vives critiques de la part de l’administration Trump et de plusieurs membres du Congrès étatsunien.

« Maduro appelle à ne pas toucher Venezuela pendant qu’il invite les forces de sécurité de Cuba et de la Russie, pour que lui et ses copains puissent continuer à piller le Venezuela. Il est temps que les institutions vénézuéliennes défendent leur souveraineté. Russie et Cuba, # HandsOffVenezuela« , a tweeté le secrétaire d’État US Mike Pompeo le 28 mars.

Ces manœuvres des forces armées russes et chinoises semblent être un jeu de pouvoir contre l’administration étatsunienne, qui fait activement pression pour destituer le président vénézuélien Nicolas Maduro du pouvoir.

Les États-Unis ont tenté d’acheminer de la Colombie de l’aide humanitaire au Venezuela ; cependant, l’administration Maduro soutient que ces livraisons ont pour but de transporter des armes à l’opposition.

