Trump et les “Golan Heights”

Vladimir Poutine a promis au président Assad que la Russie continuerait à aider la Syrie à défendre sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale

By Abdelbari Atwan

En reconnaissant l’annexion d’Israël, les Etats-Unis disent à la Syrie qu’elle ne peut récupérer son territoire occupé que par la force

La décision du président américain Donald Trump de reconnaître la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan syrien occupé n’a pas été une surprise. Il fallait s’y attendre étant donné le défaitisme honteux dont les régimes arabes font preuve ces jours-ci. Leur incapacité à réagir avec force ou pratiquement à la reconnaissance par Trump de Jérusalem occupée comme capitale éternelle d’Israël a éliminé tout obstacle à son dernier mouvement. Dans de telles circonstances, il pourrait bientôt reconnaître l’annexion de la Cisjordanie, qu’il ne considère plus comme « occupée », et soutenir les projets israéliens sur d’autres territoires.

Un haut responsable du Hezbollah qui s’est entretenu avec Raialyoum a laissé entendre que cette décision comporte des aspects positifs : Elle a exclu toute perspective qu’un gouvernement syrien cherche à récupérer ses terres occupées par le biais de négociations et ne lui a laissé d’autre choix que la résistance armée dans toutes ses variantes – s’assurant que le pays reste dans l' »axe de résistance » pour les décennies à venir. Les premiers ministres successifs d’Israël ont tenté d’attirer la Syrie hors de cet axe en lui offrant la perspective de lui rendre le plateau du Golan par la négociation. Les présidents américains successifs se sont complices de cette tromperie. Mais le duo Nétanyahou/Trump a rendu les choses plus claires. Elle a démontré que les négociations étaient un mensonge, que la paix promise n’était qu’un mirage et que le retour éventuel du plateau du Golan n’a jamais été qu’une grande ruse.

Il en a été de même dans le cas des accords d’Oslo de 1993 avec l’OLP et de l’accord Wadi Arba de 1994 avec la Jordanie.

Par sa décision, Trump a involontairement légitimé le lancement d’une résistance armée pour libérer le plateau du Golan – comme en Cisjordanie, à Gaza et au Sud-Liban. Il en va de même de l’opposition internationale quasi unanime qui s’est heurtée à son approbation de l’annexion des Hauteurs par Israël.

Israël tente d’utiliser la force pour imposer des faits sur le terrain, tout en exerçant des pressions sur ses alliés pour qu’ils les acceptent comme de nouvelles réalités. Il a été prouvé dans la pratique – au Sud-Liban, à Gaza et au début de la guerre de 1973 – que cette politique ne peut être contrée que par la force.

Il a été douloureux d’être témoin de certaines des réactions à cette démarche américaine provocatrice et insultante. Le pire de tout, c’est que l’opposition syrienne ne s’est pas prononcée clairement et franchement contre ce vol d’une partie précieuse de son pays, sans justification juridique ou morale. Le plateau du Golan n’appartient pas au gouvernement syrien actuel ni au président Bachar al-Asad, auquel ces factions s’opposent, mais à tous les Syriens depuis des temps immémoriaux.

La réaction des régimes arabes a été presque aussi mauvaise. Certains d’entre eux se sont traîné les pieds avant de faire des déclarations d’opposition – pendant plus d’une journée dans le cas de certains gouvernements du Golfe. C’était honteux dans le plein sens du terme.

L’État d’occupation israélien a été plongé dans un état de confusion par un seul missile tiré par des résistants assiégés à Gaza qui a frappé un bâtiment au nord de Tel Aviv. On ne peut qu’imaginer ce qui se passerait si beaucoup plus de missiles, beaucoup plus capables, commençaient à se jeter sur des cibles israéliennes à partir d’un Front Golan réactivé.

Certains disent que cette idée est tirée par les cheveux. Ils notent que le Front du Golan a été tenu secret par le régime syrien pendant plus de 40 ans. C’est vrai, c’est vrai. Mais les temps et les circonstances ont changé. Les Etats-Unis ont maintenant béni l’annexion par Israël de cette partie de la Syrie, après avoir essayé pendant huit ans de fragmenter le pays tout entier, mais sans succès en raison de la résistance de l’armée et de l’Etat syriens. Les missiles de défense aérienne syriens ont mis fin à l’impunité d’Israël dans le ciel, et il risque maintenant d’être confronté à des milliers de missiles sol-sol.

L’armée qui a réussi à reprendre la plupart des villes syriennes est certainement capable de reprendre le plateau du Golan. Elle représente l’ensemble du pays et a acquis une expertise et des compétences de combat sans précédent. Ce n’est pas seulement notre jugement : Les experts militaires israéliens disent la même chose.

Un dernier point mérite d’être mentionné : Le soutien illimité et nu de Trump à Nétanyahou, et son intervention flagrante dans les élections israéliennes en sa faveur, suggèrent qu’un plan est en préparation. Ses caractéristiques ne pourront apparaître qu’après la réélection de Nétanyahou avec le soutien du président de la puissance la plus puissante du monde.

Qu’est-ce que c’est que ça ? Faire la guerre à l’Iran et à ses alliés, après la mise en œuvre de la deuxième phase des sanctions visant à arrêter toutes les exportations pétrolières iraniennes ? Une réoccupation de la bande de Gaza ? Une attaque contre le Liban dans une tentative désespérée de détruire le Hezbollah ? Ou peut-être une invasion militaire de la Syrie ?

Ce sont des questions hypothétiques auxquelles nous n’avons pas de réponses. Ce que nous pouvons dire, en toute confiance, c’est que tous les plans américains – que ce soit en Syrie, en Iran, au Liban ou en Palestine – sont voués à l’échec et à se retourner contre ceux qui les ont élaborés. Netanyahou a bombardé Gaza sans relâche, mais cherche toujours la médiation de l’Égypte pour la troisième fois en moins de deux mois pour arrêter les frappes de missiles depuis la bande de Gaza. Il a commandé plus de 200 frappes aériennes sur la Syrie, mais n’a atteint aucun de ses objectifs, qu’il s’agisse de retirer les forces iraniennes du pays ou d’empêcher la livraison de missiles au Hezbollah.

Abdelbari Atwan

raialyoum.com

@abdelbariatwan

Plateau du Golan

Adaptation Yandex

La déclaration de Trump reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan syrien constitue une violation du droit international et des règlementations de l’ONU

Genève – Le Conseil de Genève pour les droits et les libertés condamne la déclaration du président américain Donald Trump où il a exprimé son intention de reconnaîtra pleinement la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan syrien conquis depuis 1967.

Le Conseil de Genève a déclaré que le Golan syrien est un territoire occupé par Israël conformément au droit international et aux règlementations des Nations Unies. En conséquence, aucun État ne devrait reconnaître les conséquences de l’agression et les faits imposés par Israël en tant que puissance occupante.

« Après 52 ans, il est temps pour les Etats-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan, qui a une importance stratégique pour l’Etat d’Israël et la stabilité régionale « , a tweeté Donald Trump hier.

Le Conseil de Genève affirme que la position de Trump va à l’encontre des objectifs et des principes de la Charte des Nations Unies, qui insiste explicitement sur « l’impossibilité d’acquérir un territoire par la force » et des objectifs et principes du droit international selon lequel « un agresseur ne doit pas jouir des avantages de son agression « , tels qu’énoncés dans l’article 41 du projet de responsabilité internationale de la Commission du droit international. L’article 41 a appelé également à la non-reconnaissance des situations illégales, notamment l’annexion de territoires après leur occupation.

Le Conseil international des droits de l’homme souligne que la nécessité de justifier les acquis de l’invasion, qui découlent de la pratique de l’agression et de l’occupation, est interdite au niveau international. Ainsi, ce qui a été construit sur une duperie est invalide et ne peut être reconnu comme un fait accompli par aucun État.

Le Conseil de Genève attire l’attention sur la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, qui s’applique aux territoires arabes occupés par Israël depuis 1967, y compris le plateau du Golan syrien. En vertu de cette convention et en tant que puissance occupante, Israël devrait annuler les mesures qu’elle a prises antérieurement et s’abstenir de toute action susceptible de modifier le statut juridique et la nature géographique, ou d’affecter matériellement la composition démographique des territoires arabes occupés depuis 1967. genevacouncil.com

🔴#Poutine promet à #Assad de défendre la souveraineté de la #Syrie, alors que la France,États-Unis,Royaume-Uni,Arabie saoudite et Jordanie mijotent un plan diabolique https://t.co/hcNCvIuOx6 @IntropaJacques Moscou se tient toujours aux côtés de la Syrie – Serguei Lavrov, #Russie pic.twitter.com/9m06sf0lrU — Intropa Jacques (@IntropaJacques) 15 septembre 2018