Gilets Jaunes, Acte XX : M. Macron ne nous a rien donné, mais pour faire le “blabla”, il est fort

Des milliers de manifestants du gilet jaune ont défilé dans les rues de Paris samedi pour la 20ème semaine consécutive, malgré les interdictions annoncées dans tout le pays.

« M. Macron ne nous a rien donné et ne veut rien donner, alors nous sommes toujours là. C’est une guerre des tranchées ? Ce n’est pas une guerre de tranchées, il faut exprimer notre mécontentement, surtout en ce qui concerne le pouvoir d’achat des retraités, ce qui est inacceptable. Cela fait huit ans que je suis à la retraite, et ma pension a augmenté de 0,3 %, alors que l’inflation continue d’augmenter », a déclaré Alain, l’un des manifestants.

Les manifestants ont également manifesté leur solidarité avec Genevieve Legay, une militante de 73 ans qui a été critiquée par Macron après avoir subi une blessure à la tête lors d’une manifestation à Nice le week-end dernier. Les images montrent un manifestant portant une affiche sur laquelle on peut lire : « J’ai 76 ans, je proteste. »

Les manifestations se déroulent contre la politique économique du président français Emmanuel Macron alors que la deuxième phase du « Grand débat national » devrait se poursuivre dans les prochains jours.

Ruptly

Adaptation Yandex

Hey @CNN. Any chance you’ll be broadcasting the footage of Macron’s police tear gassing and brutalizing unarmed #YellowVests protesters in Paris for the 20th weekend in a row today? Or you too busy churning out war propaganda on Venezuela? 🤔 #GiletsJaunes pic.twitter.com/ksgwND2S5M

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) 30 mars 2019