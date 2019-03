La Russie ouvre un centre de formation des pilotes d’hélicoptère au Venezuela

Réaffirmant notre souveraineté et le droit d’augmenter le niveau opérationnel de nos forces pour défendre notre indépendance – Vladimir Padrino, Ministre de la Défense, Venezuela

MOSCOU, le 30 mars, TASS – Un centre de formation des pilotes d’hélicoptère, créé avec l’aide de spécialistes russes, a été inauguré vendredi au Venezuela, a déclaré le service de presse de Rosoboronexport, le marchand d’armes de la société publique russe Rostec.

« Un centre de formation moderne pour hélicoptères a été construit dans le cadre du contrat de Rosoboronexport avec le fabricant public vénézuélien de défense CAVIM. Sa cérémonie d’ouverture a eu lieu le 29 mars », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

Le centre permettra aux pilotes vénézuéliens de s’entraîner à l’utilisation des hélicoptères Mi17V-5, Mi-35M et Mi-26T.

« À l’heure actuelle, les hélicoptères russes fournis au Venezuela participent non seulement à des opérations contre les contrebandiers, mais aussi à des enquêtes aériennes sur les incendies de forêt, participent à des missions de sauvetage et d’évacuation dans les zones touchées par des catastrophes naturelles et acheminent du fret humanitaire dans les régions reculées du pays », a indiqué M. Rosoboronexport.

Une source de l’aviation de l’armée vénézuélienne a déclaré que le centre simplifierait le processus de formation et le rendrait plus efficace, ce qui permettrait de former plus d’équipages d’hélicoptères.

Des hélicoptères Mi-35M de fabrication russe sont activement utilisés dans des opérations ciblant la production et le trafic de drogues illicites au Venezuela, selon la source.

« Actuellement, les hélicoptères Mi-35M2 jouent un rôle actif dans la lutte contre le trafic de drogue dans les États de Barinas, Apure et Amazonas. En règle générale, ils sont utilisés pour détecter et détruire les convois de narcotrafiquants qui se déplacent par voie terrestre et fluviale », a-t-il dit.

Selon la source, le Mi-35M est également particulièrement efficace dans les opérations de destruction des installations de production de drogues situées dans des zones difficiles d’accès.

« Un hélicoptère Mi-35M2 est capable de fournir un groupe spécial de cinq ou six officiers, de fournir un appui-feu si nécessaire et d’évacuer l’équipe une fois la tâche accomplie », a-t-il déclaré.

Selon le ministère vénézuélien de la Défense, l’unité d’aviation de l’armée de terre utilise la version « tropicale » du Mi-35M de la Russie, connu sous le nom de Mi-35M2 Caribe. Le bataillon d’hélicoptères polyvalents de l’aviation de l’armée de terre exploite 31 hélicoptères de fabrication russe, dont 18 hélicoptères de transport Mi17V-5, 10 hélicoptères d’attaque Mi-35M2 et trois Mi-26T2 de transport lourd..

le ministre de la Défense Vladimir Padrino a souligné: « Ce centre de simulation se trouve seulement en Russie et au Venezuela, ayant comme caractéristique l'intégration de tous les systèmes permettant d'accroître notre expertise sur le champ de bataille ».

Du bataillon d’hélicoptères « GB Florencio Jiménez », le ministre de la Défense Vladimir Padrino a souligné: « Ce centre de simulation se trouve seulement en Russie et au Venezuela, ayant comme caractéristique l’intégration de tous les systèmes permettant d’accroître notre expertise sur le champ de bataille ».

grâce à la coopération technique militaire avec la Fédération de Russie, le centre de formation et de simulation le plus moderne en Amérique latine, qui se traduira par l'élévation de notre dimensionnement opérationnel.

Aujourd’hui, nous avons lancé, grâce à la coopération technique militaire avec la Fédération de Russie, le centre de formation et de simulation le plus moderne en Amérique latine, qui se traduira par l’élévation de notre dimensionnement opérationnel.