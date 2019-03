Geneviève Legay : Entre la vie et la mort, le président Macron envoie ses barbouzes

La Gestapo de Macron était à l’hôpital! Pour éliminer, tuer Geneviève Legay?

L’Etat français est capable de tout, le président Mitterrand avec la DGSE, a fait explosé et coulé le Rainbow Warrior

Selon Me Arié Alimi cité par Mediapart, «lorsque Madame Legay s’est réveillée à l’hôpital, le samedi 23 mars 2019, elle a indiqué que des policiers sont venus à deux reprises dans sa chambre et qu’une policière [Gestapo] a essayé avec insistance de lui faire dire que c’était un caméraman qui l’avait bousculée, et non les forces de l’ordre» fr.sputniknews.com

Affaire du Rainbow Warrior

