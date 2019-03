Direct, Acte XX : Bordeaux pourrait être le centre nerveux des Gilets Jaunes, Yellow Vests

Le président Macron, ait une forme de sagesse pour s’excuser – Team Legay

Les Gilets jaunes ont appelé à rester mobilisés ce 30 mars, pour le vingtième samedi d’affilée, tandis que les autorités ont à nouveau interdit toute manifestation sur les Champs-Elysées. Bordeaux pourrait être l’épicentre de cet acte 20.

Des manifestations sont également prévues à Montpellier, Strasbourg, Toulouse, Hendaye, Tours, Avignon, Lille, Epinal, Roanne, Saint-Etienne ou encore Lyon.

Comme la semaine dernière, à Paris, il sera interdit de défiler sur les Champs-Elysées et la place de l’Etoile, ainsi que dans un vaste périmètre comprenant l’Elysée et l’Assemblée nationale. Plusieurs cortèges auront lieu dans la capitale, avec des manifestations déclarées à Châtelet ou entre Gare de l’est et le Trocadéro. Une manifestation non déclarée est également prévue à Bastille.

La justice face aux Gilets jaunes : un nombre «colossal» de gardes à vue, un recours massif aux comparutions immédiates, et des peines d’une sévérité inhabituelle.https://t.co/wh4kPXpcO4 via @lemondefr — Journal Fakir (@Fakir_) 29 mars 2019

11.10 h un blindé et des camions de Gardes Mobiles au pied de l’Arc de Triomphe #GiletsJaunes pic.twitter.com/FqBO5nJPMQ — Gilles Klein (@GillesKLEIN) 30 mars 2019

11h10 Les forces de l’ordre ont pris place au pied de l’Arc de Triomphe à Paris.

Une Gilet jaune au rond-point de Monthieu à #SaintEtienne : « J’ai été contrôlée cinq fois depuis ce matin. C’est la répression totale. » #ActeXX #GiletsJaunes #Loire pic.twitter.com/EBhptGpz3G — Le Progrès Loire (@Leprogresloire) 30 mars 2019

11h45 «J’ai été contrôlée cinq fois depuis ce matin. C’est la répression totale» : une Gilet jaune fait état des mesures drastiques de sécurité à Saint-Etienne, dans des propos rapportés par Le Progrès.

L’évacuation musclée des manifestants se poursuit pour les pousser hors de la ville là ou la manifestation n’est pas interdite #acte20giletsjaunesavignon #avignon pic.twitter.com/2a3uNMZOfQ — France Bleu Vaucluse (@bleuvaucluse) 30 mars 2019

🔴 La tension est montée d’un coup à #Avignon où les #CRS ont effectué une première charge après avoir effectué les sommations légales pour disperser les manifestants pic.twitter.com/2iv8oV0L8H — La Provence (@laprovence) 30 mars 2019

13h00 En Avignon, des premières tensions ont éclaté dans le centre-ville, zone interdite à la manifestation. Les forces de l’ordre ont repoussé les dizaines de manifestants présents.

Mobilisation des #GiletsJaunes : des tensions à Avignon. Les forces de l’ordre tentent de faire reculer les manifestants. 📺 Le point sur #La26 > https://t.co/LwVx99zXoV pic.twitter.com/sF6CtL7r6e — LCI (@LCI) 30 mars 2019

Dans le centre-ville d’Avignon, des manifestants sifflent les forces de l’ordre et chantent la Marseillaise pic.twitter.com/QuxaII3KL8 — BFMTV (@BFMTV) 30 mars 2019

13h10 Tensions entre manifestants et forces de l’ordre à Avignon

Tensions observables entre manifestants et forces de l’ordre à Avignon, place de l’Horloge. Une partie des manifestants a été repoussée dans une rue perpendiculaire à la place, selon des médias. Les manifestants ont été repoussés dans le calme en dehors du périmètre qui leur est interdit aux remparts de la vieille ville.

Tout le centre-ville d’Avignon a été interdit aux manifestants de 9h à minuit. Les autorités craignent, comme à Bordeaux, que des casseurs puissent converger vers la ville. Le pont d’Avignon, le Palais des papes et les parcs sont fermés au public ce samedi. Le dispositif policier y est le plus important depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes

Interpellation violente rue de Rivoli

Un policier se permet de me dire gentiment « recule ou je vais te défoncer »

Je lui signale que je suis de la presse il précise je le cite « je m’en bas les couilles »

On signale @davduf pic.twitter.com/8wDFNXQs53 — Kristellfresneau (@Kristellfresne1) 30 mars 2019

13h40 Des internautes signalent une interpellation rue de Rivoli à Paris

« Chez nous on a pas de casseurs, on a des cassés » : Francis #Lalanne est présent à #Bordeaux aux côtés des #GiletsJaunes pic.twitter.com/ic69Rzt8AB — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 30 mars 2019

13h40 A Bordeaux, est également présent le chanteur Francis Lalanne, vêtu d’un gilet jaune. Pour RT France, il évoque le fait que les violences contre les Gilets jaunes, lors des mobilisations, sont «contraires à la démocratie». «C’est la honte pour notre pays», ajoute-t-il.

Jérôme #Rodrigues à #Bordeaux avec les #GiletsJaunes parle des inquiétudes du maire de la ville et des violences sur les Champs-Elysées pic.twitter.com/aC8DlzN1d6 — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 30 mars 2019

« Je vois pas pourquoi tant de méfiance » : Eric #Drouet sur le maire de #Bordeaux #GiletsJaunes pic.twitter.com/uxXrW2ZOac — Lucas Léger (@lucas_rtfrance) 30 mars 2019

13h40 Au micro de RT France, Jérôme Rodrigues évoque un gouvernement discrédité.

Eric Drouet, pour sa part, espère des «convergences» dans certaines villes pour les prochains week-end.

14h10 Le cortège parisien s’est élancé selon le reporter Clément Lanot.

Dopo 20 settimane #GiletsJaunes per le strade di #Paris,in marcia lungo boulevard de Bonne Nouvelle

Sabato 6 aprile ci sarà un’altra chiamata “Toute la France à Paris”#ActeXX

🎥⁦@A_Lassiaille⁩ pic.twitter.com/OYmwwr45eq — Alessandro 7 (@AlessandroCere7) 30 mars 2019

#GiletsJaunes #ActeXX #Paris À Paris, un cortège d'une centaine de gilets jaunes s'est élancé depuis la Gare de l'Est pic.twitter.com/IvM7u6p5Kt — Rive gauche (@RGauche) 30 mars 2019

14h10 A Paris, les Gilets jaunes sont aussi mobilisés

14h15 Les enseignants protestent également en ce samedi 30 mars, notamment à Rennes. Ils contestent les différentes réformes menées par le ministre de l’Education nationale Jean-Michel Blanquer. Parmi les slogans : «L’école de la confiance, c’est pas pour l’enfance, c’est pour la finance» ou «Blanquer, c’est l’école que tu enterres.»

Début de la manifestation à Tours malgré l’interdiction de manifester dans certaines rues de la ville. Manifestation pacifiste #ActeXX #GiletsJaunes

@marionptak @F3Centre pic.twitter.com/GcyjJQoWd5 — Arthur Nys (@ArthurNys) 30 mars 2019

14h20 A Tours, les manifestants ont débuté leur marche malgré l’interdiction dans certaines rues de la ville.