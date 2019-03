📹Exercices de combat : des MiG-31BM dans la région d’Astrakhan, Russie

Des MiG-31BM tirent des missiles à tête chercheuse thermiques air-air

Les pilotes de chasseurs-intercepteurs MiG-31BM de l’aviation du district militaire central ont détruit des cibles aériennes du groupe dans la région d’Astrakhan.

Après avoir effectué la recherche et l’acquisition des cibles en vol, les équipages ont détruit plus de 20 petites cibles radar radar M-6, situées à une distance de plus de 10 km et à une altitude d’environ 8 000 mètres. Les pilotes ont utilisé des missiles à tête chercheuse thermiques air-air.

La formation s’est déroulée avec la participation de trois jeunes pilotes. Selon les résultats des tirs réels, ils ont été autorisés à s’exercer leur devoir de combat pour protéger l’espace aérien de la Russie.

Ministère russe de la Défense

Adaptation Yandex