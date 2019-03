Syrie : Des avions israéliens lancent plusieurs frappes à l’aéroport international d’Alep

Alep, SANA – Une source militaire a affirmé qu’à 23h00 environ du mercredi le 27/03/2019, les défenses antiaériennes syriennes avaient repoussé une agression aérienne israélienne contre certaines positions dans la cité industrielle à Cheikh Najjar au nord-est d’Alep et avaient abattu un certain nombre de missiles hostiles.

La source a ajouté que les dégâts étaient uniquement matériels.

