📹La Chine et la Russie défendront-elles le Golan?

Ce papier [décret] n’a pas plus de valeur qu’un rouleau de papier de toilette – Philippe Hugon, journaliste

Une licence d’exploration pétrolière et gazière sur le plateau du Golan syrien occupé à une filiale de Genie Energy, une société américaine dont l’un des conseillers était Dick Cheney, l’ancien vice-président de Bush

Trump a signé ce lundi 25 mars 2019 le décret reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le Golan. Mais est-il en mesure de rendre légitimes l’occupation et la confiscation des terres arabes ?

Alors qu’avec la signature de ce décret, Trump a complètement ignoré les lois internationales et a foulé aux pieds la notion même de droit international, quelles forces pourront les faire respecter ?

Philippe Hugon, reporter de guerre, s’exprime sur le sujet.

Golan : le dangereux précédent de Trump

DANS LA PRESSE ETRANGERE. Pour le « Financial Times », Donald Trump, en reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le Golan, prend le risque de créer un dangereux précédent.

La partie du plateau du Golan conquise en 1967, puis annexée en 1981 par Israël, est considérée par les Nations unies aux termes des résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité comme un territoire syrien occupé. En signant cette semaine un décret présidentiel reconnaissant la souveraineté d’Israel sur ce territoire, le président américain contribue, écrit le « Financial Times », à saper le deuxième principe au coeur du conflit israélo-palestinien. Il avait déjà fait sauter le premier : celui du statut de Jérusalem, en reconnaissant la ville sainte comme la capitale unique de l’Etat d’Israël. « Il y a des inquiétudes maintenant qu’il envisage d’agir sur le troisième principe : le droit au retour des réfugiés palestiniens », selon le « Financial Times ». Pour le quotidien, le président américain fait un pari « irresponsable qui risque d’encourager les mouvements extrémistes et de créer plus d’instabilité dans la région. Les actions de Trump sont du pain béni pour l’Iran et les groupes radicaux comme le Hezbollah et le Hamas ». Et le président américain risque même de perdre ses alliés arabes comme l’Arabie saoudite, qui ne peuvent pas soutenir une telle décision même s’ils détestent le président syrien Bachar Al Assad. En tout cas, les Etats-Unis ont perdu leur image « de médiateur honnête » dans le conflit. Pour le « FT », il est certain que la « politique imprévisible » de Trump au Moyen-Orient n’est pas une stratégie rationnelle.

Une licence d’exploration pétrolière sur le Golan

Mais existe-t-il d’autres visées ? Selon un article du « FT » de février 2013, Israël a accordé une licence d’exploration pétrolière et gazière sur le plateau du Golan syrien occupé à une filiale de Genie Energy, une société américaine dont l’un des conseillers était Dick Cheney, l’ancien vice-président de Bush, et l’un des actionnaires Rupert Murdoch.

Jacques Hubert-Rodier

